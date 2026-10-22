अब तो कॉन्सर्ट से भी डर गए, दिलजीत दोसांझ के शो को इजाजत न मिलने पर बरसे अभिजीत दीपके

Diljit Dosanjh delhi concert cancelled: दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट सिक्योरिटी क्लीयरेंस न मिलने की वजह से कैंसिल हो गया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसा है।

दिल्ली पुलिस ने सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्तूबर को होने वाले इस के कैंसिल होने के बाद फैंस और विपक्षी नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर की है। हालांकि, इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके को भी दिल्ली पुलिस पर तंज कसने का मौका मिल गया। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए पूछा कि क्या अब कॉन्सर्ट से भी डर लग रहा है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक्टिव अभिजीत दीपके ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के कैंसिल होने की खबर रिपोर्ट करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "क्या कॉन्सर्ट से भी डर गए?" दरअसल दीपके का यह पोस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से निशाना करके दागा गया था। अक्तूबर में कॉकरोच जनता पार्टी ने कई बार प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। हालांकि, हर बार दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी रीजन्स का हवाला देकर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की परमीशन देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जिसे दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर शांत करवा दिया। इसके बाद एक बार फिर से कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास और आशुतोष रांका ने जंतर मंतर में घुसने की कोशिश की, यहां उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके साथ दिनों तक हिरासत में रखा गया। वहीं, दीपके को भी कनॉट प्लेस पर आंदोलन का कॉल देने के लिए हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ रद्द पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले इस शो को कैंसिल कर दिया है। 'ऑरा इंडिया टूर' का हिस्सा इस शो को दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस नहीं दिया। साउथ दिल्लीके डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमकी से जुड़े इनपुट, त्योहारों के मौसम में सुरक्षा जरुरतों और कानून-व्यवस्था की दूसरी चिंताओं की वजह से इसे मंजूरी नहीं दी गई है।

दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट रद्द होने पर राजनीति तेज पंजाबी सिंगर का दिल्ली में कॉन्सर्ट रद्द होने पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि आखिर केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को इजाजत क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह पंजाब की प्रोग्रेसिव आवाजों के खिलाफ गहरा भेदभाव है।