चढ़ा सत्ता का नशा, अपनी ही पार्टी के विधायकों पर बरसे शुभेंदु अधिकारी के मंत्री
पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी के नए विधायकों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को वसूलीबाजों से दूर रहना चाहिए।
पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। इससे पहले बंगाल में बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने भी कहा था कि बीजेपी के लोग भी जबरन वसूली में शामिल हैं।
बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे वसूलीखोर
घोष ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में संलिप्त कई लोग अब सरकार बदलने के बाद भाजपा नेताओं से रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जबरन वसूली की संस्कृति रातों-रात खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।'
नए विधायकों पर बरसे घोष
मंत्री ने दावा किया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे प्रभाव से बचना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बहकावे में न आने की चेतावनी दी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,'कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। जबरन वसूली करने वाले उनसे करीबी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने राज्य में बदलाव के लिए वोट क्यों दिया था।'
नजर रख रही है पार्टी
भाजपा की बंगाल इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष घोष ने रेखांकित किया कि पार्टी अपने नेताओं के आचरण पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी तरह के भटकाव की जांच की जाएगी। घोष का यह बयान भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के मौजूदा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि अगर गड़बड़ियां जारी रहीं तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें