Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चढ़ा सत्ता का नशा, अपनी ही पार्टी के विधायकों पर बरसे शुभेंदु अधिकारी के मंत्री

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी के नए विधायकों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को वसूलीबाजों से दूर रहना चाहिए। 

Dilip Ghosh
दिलीप घोष ने अपने ही विधायकों की लगाई क्लास

पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने रविवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। इससे पहले बंगाल में बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने भी कहा था कि बीजेपी के लोग भी जबरन वसूली में शामिल हैं।

बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे वसूलीखोर

घोष ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली में संलिप्त कई लोग अब सरकार बदलने के बाद भाजपा नेताओं से रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'जबरन वसूली की संस्कृति रातों-रात खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें:टारगेट पर शुभेंदु और कॉकरोचों का प्रोटेस्ट; बंगाल आतंकी मॉड्यूल में GF कनेक्शन

नए विधायकों पर बरसे घोष

मंत्री ने दावा किया कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे प्रभाव से बचना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को बहकावे में न आने की चेतावनी दी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,'कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। जबरन वसूली करने वाले उनसे करीबी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने राज्य में बदलाव के लिए वोट क्यों दिया था।'

ये भी पढ़ें:घुसपैठियों को वापस भेजने में सावधान रहें, सोनाली बीबी जैसी नहीं हो घटना: शुभेंदु

नजर रख रही है पार्टी

भाजपा की बंगाल इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष घोष ने रेखांकित किया कि पार्टी अपने नेताओं के आचरण पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी तरह के भटकाव की जांच की जाएगी। घोष का यह बयान भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के मौजूदा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था और कहा था कि अगर गड़बड़ियां जारी रहीं तो संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Suvendu Adhikari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।