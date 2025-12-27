बैकफुट पर दिग्गी राजा, पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखी यह बात; अब दे रहे सफाई
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट से फिर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की 90 के दशक की एक फोटो साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और इसके मातृ संगठन आरएसएस की तारीफ की है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इन बातों से कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि बाद में दिग्गी राजा ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा... जो मुझे कहना था मैंने सीडब्लूसी बैठक में कह दिया... संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना क्या बुरी बात है?
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह कोरा से 90 के दशक के एक कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी गुजरात में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं, युवा नरेंद्र मोदी, आडवाणी के पास ही जमीन पर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस बात की तारीफ करते हुए लिखा है कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता, जो कभी फर्श पर बैठते थे, संघ और भाजपा के इकोसिस्टम में आगे बढ़ते हुए पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री तक बन गए।
दिग्गी राजा ने क्या लिखा
दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि मुझे यह तस्वीर कोरा पर मिली। यह बेहद प्रभावशाली है। यह संगठन की ताकत होती है। जय सिया राम। कांग्रेस नेता द्वारा शेयर की गई यह फोटो 1990 के दौर की है। उस वक्त नरेंद्र मोदी का गुजरात की राजनीति में उदय हो रहा था। जानकारी के मुताबिक यह फोटो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथग्रहण समारोह का है। यह कार्यक्रम 1996 में हुआ था और इसमें उस वक्त के शीर्ष भाजपा नेताओं ने शिरकत की थी।
भाजपा ने क्या कहा
भाजपा ने दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी ने कांग्रेस के निरंकुश और अलोकतांत्रिक नेतृत्व का चेहरा उजागर किया है। उन्होंने आगे कहा कि क्या राहुल गांधी यह साहस दिखाएंगे और दिग्विजय सिंह के इस सच्चाई के बम पर प्रतिक्रिया देंगे? इस पोस्ट ने तो जाहिर कर दिया है कि कैसे कांग्रेस का प्रथम परिवार पार्टी को तानाशाही ढंग से चला रहा है।
क्या दिग्विजय की पोस्ट में छुपा है कि कोई संदेश?
दिग्विजय सिंह की पोस्ट की बड़ी बात क्या है कि इसमें उन्होंने पार्टी मुखिया मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग कर रखा है। इसलिए माना जा रहा है कि दिग्विजय अपनी इस पोस्ट से हाई कमांड को कोई मैसेज देना चाहते हैं। उनकी यह पोस्ट मध्य प्रदेश में सियासी चुनौतियों के बीच आई है। दिग्विजय का दूसरा राज्यसभा कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में समाप्त हो रहा है। तीसरे कार्यकाल की संभावना कम ही लगती है। कमल नाथ और मीनाक्षी नटराज पहले ही राज्यसभा की कतार में हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पाटवारी और विधानसभा पार्टी के नेता उमंग सिंगर को भी एंटी-दिग्विजय नेता माना जाता है। यह भी देखने वाली बात है कि एक हफ्ते पहले ही उन्होंने कांग्रेस संगठन में सुधार की मांग की थी और राहुल गांधी का ध्यान इस तरफ दिलाया था।