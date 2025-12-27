Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDigvijaya Singh says I am opposed to ideology of RSS on LK Advani and PM Modi photo
'मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं', आडवाणी-पीएम मोदी की फोटो शेयर करने पर दिग्विजय सिंह

'मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं', आडवाणी-पीएम मोदी की फोटो शेयर करने पर दिग्विजय सिंह

संक्षेप:

दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया, ‘कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम व देश का प्रधानमंत्री बना।'

Dec 27, 2025 07:52 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाजपा नेता एलके आडवाणी और पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करने वाले अपने ट्वीट पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं। ये संविधान और देश के कानूनों को नहीं मानते हैं। यह एक अपंजीकृत संस्था है। मैं उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं क्योंकि एक संस्था जो कि पंजीकृत भी नहीं, वह देश में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा NGO है।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब किया, राहुल के विदेश जाने पर BJP

कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक क्षमता पर दिग्विजय सिंह ने कहा, 'मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। हर संगठन में हमेशा सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से एक आंदोलन की पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन की पार्टी है और रहनी चाहिए। लेकिन उस आंदोलन को वोटों में बदलने में हम कमजोर पड़ जाते हैं।'

दिग्विजय सिंह ने BJP-RSS की तारीफ की

दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति (CWC) की बैठक से पहले शनिवार को भाजपा और RSS की संगठन शक्ति की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय ने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी संगठन में विक्रेंद्रीकरण की पैरवी की। मीटिंग शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए हैं। उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।

वायरल पोस्ट पर क्यों मचा हंगामा

दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया, ‘कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना।' यह संगठन की शक्ति है। जय सियाराम।’ विवाद खड़ा होने पर सिंह ने कहा, ‘मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी था, घोर विरोधी हूं और रहूंगा।’ यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कार्य समिति की बैठक में विकेंद्रीकरण की पैरवी की है, सिंह ने कहा, ‘मुझे जो कहना था, वो मैंने बैठक के दौरान कह दिया।’ उन्होंने यह भी कहा, ‘क्या संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना, क्या बुरी बात है।’

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
BJP Congress Digvijay Singh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।