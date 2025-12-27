'मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं', आडवाणी-पीएम मोदी की फोटो शेयर करने पर दिग्विजय सिंह

संक्षेप: दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया, ‘कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का सीएम व देश का प्रधानमंत्री बना।'

भाजपा नेता एलके आडवाणी और पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करने वाले अपने ट्वीट पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, 'मैं RSS की विचारधारा का विरोधी हूं। ये संविधान और देश के कानूनों को नहीं मानते हैं। यह एक अपंजीकृत संस्था है। मैं उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं क्योंकि एक संस्था जो कि पंजीकृत भी नहीं, वह देश में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा NGO है।'

कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक क्षमता पर दिग्विजय सिंह ने कहा, 'मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। हर संगठन में हमेशा सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से एक आंदोलन की पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन की पार्टी है और रहनी चाहिए। लेकिन उस आंदोलन को वोटों में बदलने में हम कमजोर पड़ जाते हैं।'

दिग्विजय सिंह ने BJP-RSS की तारीफ की दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति (CWC) की बैठक से पहले शनिवार को भाजपा और RSS की संगठन शक्ति की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय ने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी संगठन में विक्रेंद्रीकरण की पैरवी की। मीटिंग शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए हैं। उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।