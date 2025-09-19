'क्या हम चुनाव को हैकर्स के भरोसे छोड़ दें? जरा सोचिए', दिग्विजय सिंह ने EVM पर उठाए सवाल

दिग्विजय सिंह ने यह भी मांग रखी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्ची वोटर्स को दी जाए। उन्होंने लिखा, ‘EVM की VVPAT पर्ची हमारे हाथ में क्यों नहीं दी जाती? क्या ये मांग जायज नहीं है? सोचिए।’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले नए आरोपों के बाद दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर शुक्रवार को पोस्ट करके मांग रखी कि अब बैलट पेपर वापस लाया जाए। दिग्विजय ने एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके दुनियाभर के चुनावों में हेरफेर किया जा रहा है। इस पर दिग्विजय ने भारत में मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, 'आज के हाई-टेक जमाने में क्या हम देश के चुनाव हैकर्स के भरोसे छोड़ सकते हैं? जरा सोचिए। क्या भारत के चुनाव बैलट पेपर, यानी वोटिंग कागज से नहीं होने चाहिए?'

दिग्विजय सिंह ने यह भी मांग रखी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्ची वोटर्स को दी जाए। उन्होंने लिखा, 'EVM की VVPAT पर्ची हमारे हाथ में क्यों नहीं दी जाती? क्या ये मांग जायज नहीं है? सोचिए। जय सिया राम। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।' दिग्विजय का यह बयान उस वक्त आया है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद में 6000 से ज्यादा वोट डिलीट करने की कोशिश का आरोप लगाया है। विपक्षी दल इस मामले को जोरशोर से उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है।