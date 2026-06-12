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दिग्विजय सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी ‘चोर’ कह दिया, राज्यसभा चुनाव में मिले झटके से बौखलाए

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को चोर कह दिया है। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल है।

दिग्विजय सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट को भी ‘चोर’ कह दिया, राज्यसभा चुनाव में मिले झटके से बौखलाए

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में लगे झटके को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 'सीट चोरी' का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट तक को लपेट लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने खुद इस तरह का बयान देकर सबको चौंका दिया है। दिग्विजय सिंह के बयान को सर्वोच्च अदालत की अवमानना बताते हुए भाजपा ने कार्रवाई की मांग की है।

दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी सीट से इस बार राहुल गांधी की कोर टीम की सदस्य मानी जाने वालीं मीनाक्षी नटराजन को उतारा था। भाजपा की ओर से तीसरे उम्मीदवार के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस को 'खेला' होने का डर सता रहा था। क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म करने के लिए जिस समय कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक ले जाने के लिए विमान में बिठा चुकी थी, उसी वक्त नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। कथित तौर पर एक केस की जानकारी छिपाए जाने की शिकायत के बाद नटराजन को यह झटका लगा।

कांग्रेस पार्टी ने इसे सीट चोरी बताते हुए दावा किया कि नटराजन को सिर्फ नोटिस मिला था, एफआईआर दर्ज नहीं है। इस दावे के साथ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई की मांग की। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया लेकिन एक दिन बाद शुक्रवार को। गुरुवार को ही भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित करार दिया गया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने भाजपा के साथ ही चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लपेट दिया।

सुप्रीम कोर्ट पर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा

दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह मिलीजुली चोरी है। उन्होंने पीटीआई से कहा, 'जब चोरी हुई है तो इसमें सभी शामिल हैं, ना सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र भी। चुनाव आयोग भी और माननीय... (एक पल रुककर) मुझे कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी याचिका 4 बजे के बाद हमारी निष्प्रभावी हो जाएगी तो सुना क्यों नहीं, कल के लिए डेट क्यों लगाई। कोई केस नहीं है, मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति मैंने राजनीति में नहीं देखा है। उसको यह कहकर हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है क्या मजाक है भाई।'

बीजेपी कर रही कार्रवाई की मांग

भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, 'कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह हद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी चोर कह दिया। गलती आप करो, राजनीति आप करो, प्रत्याशी का नामांकन गलत भरो और ठीकरा फोड़ो चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सहन नहीं की जाएगी। वह सुप्रीम कोर्ट को चोर कह रहे हैं, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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