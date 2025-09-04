निजता के बिना इंसान की गरिमा का कोई अस्तित्व नहीं, CJI ने क्यों कहा ऐसा? कांग्रेस MP की भी तारीफ

CJI गवई ने कहा कि मानवीय गरिमा एक व्यापक सिद्धांत है, जो संविधान की मूल भावना और दर्शन को रेखांकित करता है और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त मूल सिद्धांतों एवं मूल्यों- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को आकार देता है।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि निजता (प्राइवेसी) के बिना इंसानों की गरिमा को कोई अस्तित्व नहीं है। जस्टिस गवई ने बुधवार को कहा कि मानवीय गरिमा का सच्चा अर्थ व्यक्ति की निजता, उसके अपने शरीर पर स्वायत्तता और जीवन के विभिन्न मोड़ों पर फैसला लेने की स्वतंत्रता में ही निहित है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा मानवीय गरिमा को संविधान की आत्मा के रूप में महत्व दिया है और इसे एक मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

"मानव गरिमा संविधान की आत्मा: 21वीं सदी में न्यायिक चिंतन" विषय पर नई दिल्ली में आयोजित 11वें डॉ. एल.एम. सिंघवी स्मृति व्याख्यान में बोलते हुए CJI गवई ने बताया कि संविधान मानव गरिमा को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का मूल मानता है। उन्होंने केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (जिसे आधार निर्णय के रूप में भी जाना जाता है और जिसमें नौ जजों की पीठ ने फैसला दिया था) मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा, "निजता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता। दोनों ही जीवन, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अविभाज्य मूल्यों में निहित हैं, जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है।"

मानवीय गरिमा एक व्यापक सिद्धांत उन्होंने कहा कि मानवीय गरिमा एक व्यापक सिद्धांत है, जो संविधान की मूल भावना और दर्शन को रेखांकित करता है और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त मूल मूल्यों- स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय को आकार देता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि प्रजनन संबंधी विकल्पों, चिकित्सा उपचार और जीवन के अंतिम फैसलो में भी गरिमा इंसान की स्वायत्तता का आधार है।

सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009) और कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्वायत्तता को गरिमा से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर, कार्यों या जीवन की परिस्थितियों के बारे में चुनाव करने की क्षमता से वंचित किया जाता है तो यह वास्तव में वह व्यक्ति गरिमा के साथ नहीं जी सकता।"

CJI ने हाल के फैसलों का भी जिक्र किया CJI ने कहा कि अदालतों ने कैदियों को अमानवीय व्यवहार से लेकर महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव, श्रमिकों के शोषण और विकलांग व्यक्तियों को बहिष्कार से बचाने तक गरिमा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक मामले में, गरिमा ने मौलिक अधिकारों के अर्थ को व्यापक बनाया है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने हाल के फैसलों का भी जिक्र किया, जिसमें हाथ से रिक्शा खींचने वाले चालकों के पुनर्वास का निर्देश देने वाला आदेश और घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जोड़ने वाला फैसला शामिल है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी थे मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, वकीलों, शिक्षाविदों और सांसदों की एक सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मानव गरिमा एक मौलिक अधिकार और एक मानक दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से सभी मौलिक अधिकारों को समझा जाना चाहिए। अपने व्याख्यान के दौरान, मुख्य न्यायाधीश गवई ने एक न्यायविद, राजनयिक और सांसद के रूप में डॉ. एलएम सिंघवी के योगदान की भी चर्चा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। CJI ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिलाने में उनकी भूमिका को भी याद किया।