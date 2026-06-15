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दीदी की उम्र हो गई है, सारे छोड़ेंगे TMC; सायोनी घोष का नाम लेकर नेता का बड़ा दावा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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तृणमूल कांग्रेस के और भी सांसद और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बागी गुट के नेताओं का कहना है कि जल्द ही और भी नेता TMC छोड़ने वाले हैं। उन्होंने सांसद अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए।

दीदी की उम्र हो गई है, सारे छोड़ेंगे TMC; सायोनी घोष का नाम लेकर नेता का बड़ा दावा

ममता बनर्जी की मुश्किलें फिलहाल खत्म होने के आसार नहीं हैं। सोमवार को बागी गुट में शामिल एक नेता ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के और भी नेता जल्द ही टूटने वाले हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब राज्यसभा से चार सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं, रविवार को ही 20 बागी सांसदों ने पूर्वोत्तर की एक पार्टी के साथ विलय कर लिया है।

सोमवार को टीएमसी सांसद अरू चक्रवर्ती ने अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा और गद्दार कहे जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'गद्दार कौन होता है। जो पार्टी वर्कर को कस्टडी में डाल देता है। ...जो वर्कर को नहीं देखता है जो कस्टडी में है, जो घर छोड़कर आया है। उसपर नजर नहीं रखता है। वही गद्दार है। जो गद्दार बोलता है न उसे बोलो की शीशे में मुंह देखो की गद्दार कौन है।'

ममता बनर्जी के साथ होने का दावा

चक्रवर्ती ने दावा किया कि बागी गुट भी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थक है। उन्होंने कहा, 'सायोनी घोष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, 'सभी तो दीदी के साथ है। हम भी तो दीदी के साथ हैं। हम लोग को दीदी को देखकर ही पार्टी में आया था। सब तो दीदी के साथ में आया था। दीदी की उम्र हो गई है। उन्हें काम नहीं करने दे रहे।'

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अब कौन और छोड़ेगा पार्टी को लेकर उन्होंने कहा, 'सब आएंगे पार्टी में। कहां जाएगा। सब आएगा। सभी को राजनीति में रहना है। सुधार होगा। हम हमारी पार्टी में सुधार करना चाहते हैं।'

नगरपालिकाओं से लेकर संसद तक टूटी टीएमसी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई थी। इसके बाद से ही पार्टी में खटपट का दौर शुरू हो गया था और सबसे पहले असर नगरपालिकाओं में देखा गया। बड़ी संख्या में पार्षदों ने इस्तीफे दे दिए थे। इसके बाद जब बनर्जी ने आवास पर बैठक बुलाई तो कम संख्या में विधायक पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में भी आंकड़ा कम ही रहा।

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रिताब्रता बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक बागी हो गए थे। कहा जा रहा है कि नाराज विधायकों की संख्या 64 पर पहुंच गई है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ा अब तक स्पष्ट नहीं है। इधर, राज्यसभा में बीते सप्ताह 4 दिनों के अंदर चार सांसदों ने इस्तीफे दे दिए थे। इनमें सुखेंदु शेखर रे, कोयल मलिक, सुष्मिता देव और प्रकाश बरेक का नाम शामिल है।

इधर, 20 सांसदों ने भी टीएमसी से अलग राह पकड़ ली थी और रविवार को एनसीपीआई में विलय कर लिया था। अटकलें हैं कि गुट जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग का रुख कर सकता है।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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