आपने भी लगाए 'उमर खालिद को रिहा करो' के नारे? अब 'कॉकरोचों' से पुलिस पूछ रही तीखे सवाल

बैनर, तख्तियां, साउंड सिस्टम या अन्य सामग्री का इंतजाम या फंडिंग किसने की? मैदान में कुल कितनी तख्तियां बांटी गईं? क्या आपने तख्ती पकड़े हुए अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हाल के दिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के समर्थन में 24 जुलाई को गोवा के मपुसा में भी एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ था। इसमें शामिल लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस ने उनसे कम से कम 240 सवाल पूछे हैं। इनमें एक सवाल दिल्ली दंगा के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद को लेकर भी हैं। प्रदर्शनकारियों से पूछा गया कि क्या आपने 'फ्री उमर खालिद' का नारा लगाया? प्रदर्शनकारियों से कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपने संबोधन के दौरान किसी सरकारी प्राधिकरण की आलोचना की थी? और इस विरोध प्रदर्शन की फंडिंग किसने की थी?

इंडियन एक्सप्रेस की ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शुक्रवार के प्रदर्शन के अगले ही दिन यानी कि शनिवार शाम को गोवा पुलिस ने पणजी के आजाद मैदान में एक सभा के दौरान "फ्री उमर खालिद" लिखा पोस्टर लहराने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। इसके बाद सिटिजन्स ऑफ मपुसा नामक एक स्थानीय समूह द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो प्रदर्शनकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया।

भरवाए गए 240 सवालों के सेट गोवा पुलिस ने पूछा कि, प्रदर्शन की अगुवाई कौन कर रहा था? क्या आप प्रदर्शन से जुड़े किसी वॉट्सऐप, टेलीग्राम या सिग्नल ग्रुप के सदस्य हैं? क्या आप किसी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, एनजीओ या कार्यकर्ता समूह से जुड़े हैं? आप इस प्रदर्शन के जरिए क्या हासिल करना चाहते थे? आप स्थल तक कैसे पहुंचे?

उमर खालिद से जुड़े तीखे सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रदर्शन में शामिल होने से पहले उमर खालिद की पृष्ठभूमि से वाकिफ थे? क्या आपने 'फ्री उमर खालिद' का नारा लगाया? यदि हां, तो कितनी बार? क्या दूसरों ने आपके बाद नारा दोहराया?

फंडिंग को लेकर मांगी गई जानकारी बैनर, तख्तियां, साउंड सिस्टम या अन्य सामग्री का इंतजाम या फंडिंग किसने की? मैदान में कुल कितनी तख्तियां बांटी गईं? क्या आपने तख्ती पकड़े हुए अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की? पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने पहले गोवा या भारत में कहीं किसी ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा लिया था? इसके अलावा, क्या उन्होंने प्रदर्शन से जुड़ा कोई डिजिटल डेटा डिलीट किया है और क्या वे जांच के लिए अपना फोन जमा करा सकते हैं?

उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकईकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "सिटिजन्स ऑफ मपुसा समूह द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी के आधार पर प्रदर्शनकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया।" प्रश्नावली के सवाल पर एसपी ने कहा कि जब जांच शुरू होती है तो संतोषजनक उत्तर मिलने तक सवाल पूछना प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नीट (NEET) पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर हो रहे प्रदर्शनों में उमर खालिद की रिहाई के पोस्टर लाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई।