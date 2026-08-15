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सोनिया और खरगे ने किया वंदे मातरम का अपमान? कांग्रेस ने दी सफाई; VIDEO वायरल

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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कांग्रेस के अनुसार, उस समय बैकग्राउंड में कुछ हलचल हो रही थी। सोनिया गांधी केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थीं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जो बुजुर्ग हैं और काफी देर से खड़े थे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान वंदे मातरम का भी गायन हुआ। इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कुछ बात करती नजर रही हैं। इस विवाद के बाद कांग्रेस ने अपनी सफाई दी है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि इस घटना का राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस के अनुसार, उस समय बैकग्राउंड में कुछ हलचल हो रही थी। सोनिया गांधी केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थीं कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, जो बुजुर्ग हैं और काफी देर से खड़े थे।

कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, "उस समय बैकग्राउंड में कुछ हलचल चल रही थी। सोनिया गांधी चाहती थीं कि खरगे जी के लिए एक कुर्सी का प्रबंध किया जाए क्योंकि वे बुजुर्ग हैं और काफी समय से खड़े थे। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था और उन्हें बीच में ही ले जाना पड़ा था।"

पार्टी ने आगे जोर देते हुए कहा, "उसी समय 'वंदे मातरम' का गायन शुरू हो गया। सोनिया गांधी के इशारे का वंदे मातरम से कोई संबंध नहीं था। वह स्वयं भी राष्ट्रगीत गा रही थीं। वह केवल यह सुनिश्चित कर रही थीं कि व्यवस्था ठीक बनी रहे।"

कैसे शुरू हुआ विवाद?

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण के अवसर पर 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण गाया गया था। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे राष्ट्रगीत के दौरान हाथ से कुछ इशारे करते दिख रहे थे। इस वीडियो को लेकर आलोचकों ने सवाल उठाए।

गुजरात भाजपा ने इस घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, "कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान किया है और अपनी मानसिकता को उजागर किया है।" भाजपा ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए 'वंदे मातरम' का अपमान किया है।

भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि 'वंदे मातरम' के दौरान सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा कि यह क्यों बजाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र चेतना और देशभक्ति का ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके प्रति ऐसा रवैया कांग्रेस की आपातकाल मानसिकता को दर्शाता है।''

भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि उन्हें 'वंदे मातरम' से इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान गांधी कथित तौर पर नाराज हुईं और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे रोकने को कहा।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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