SIR की वजह से पहले चरण में हुई अधिक वोटिंग? बिहार में रिकॉर्ड मतदान के क्या हैं संकेत

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान प्रतिशत 64.66% तक पहुंच गया, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे ऊंचा है। SIR प्रक्रिया के बावजूद, मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि हुई है। जानें इससे क्या संकेत मिलते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 243 में से 121 सीटों पर 64.66% मतदान दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग (ECI) के मुताबिक, गुरुवार रात 8:30 बजे तक के आंकड़ों में यह अब तक का पिछले 15 वर्षों में सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। यह आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में इन ही सीटों पर दर्ज मतदान से 9.3 प्रतिशत अधिक और 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में 8.8 प्रतिशत ज्यादा है। इससे पहले इतना अधिक मतदान बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया था।

विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) के बाद बिहार की मतदाता संख्या में भारी कटौती हुई थी। राज्य में 30.7 लाख नाम हटाए गए, जिससे मतदाता सूची में करीब 4% की कमी आई। पहले चरण के 121 सीटों में ही 15.3 लाख मतदाता घटे, यानी करीब 3.9% की कमी। इसके बावजूद, गुरुवार को 3.75 करोड़ मतदाताओं में से 2.43 करोड़ ने वोट डाला, जो 2024 लोकसभा चुनाव के 2.15 करोड़ वोटरों से कहीं अधिक है।

2010 से 2015 के बीच मतदाताओं की संख्या में 21.7% और वोट डालने वालों में 30.5% की वृद्धि हुई। 2015 से 2020 के बीच दोनों में लगभग 9% की समान वृद्धि दर्ज हुई। 2025 में मतदाताओं की संख्या सिर्फ 1.1% बढ़ी, लेकिन वोट डालने वालों की संख्या 17.1% बढ़ गई। यह दर्शाता है कि SIR प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं पर बड़ा असर नहीं पड़ा, बल्कि कटे हुए नाम ज्यादातर डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाता रहे होंगे।