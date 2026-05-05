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असम, बंगाल में BJP की जीत में SIR और परिसीमन की भूमिका? अल्पसंख्यकों की बदली स्थिति

May 05, 2026 02:02 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दोनों राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा ने मुखरता से उठाया था। इसके अलावा इन दोनों राज्यों में SIR और परिसीमन का विरोध किया गया था।

असम, बंगाल में BJP की जीत में SIR और परिसीमन की भूमिका? अल्पसंख्यकों की बदली स्थिति

पश्चिम बंगाल और असम में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह उफान पर है। अपने राजनैतिक पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार सरकार बनाकर भाजपा का पूरा कुनबा उत्साहित है। लेकिन भाजपा के इस उत्साह के बीच बंगाल और असम का अल्पसंख्यक समुदाय राजनीतिक परेशानी का सामना कर रहा है। 2014 के पहले तक इन राज्यों ज्यादातर सीटों पर यह समुदाय निर्णायक भूमिका में होता था। लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा ने हिंदू वोटों का एकीकरण किया, तो इस समुदाय की राजनीतिक परेशानी बढ़ गई। रही सही कसर एसआईआर और परिसीमन ने पूरी कर दी।

विपक्ष के मुताबिक असम में भाजपा की राजनीतिक सफलता का श्रेय 2023 में हुए राज्य विशिष्ट परिसीमन को जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, परिसीमन के पहले असम विधानसभा की 35 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय निर्णायक भूमिका में था। लेकिन 2023 के परिसीमन के बाद इन सीटों को ऐसे बंटा गया कि अब केवल 20 सीटों पर ही ऐसी स्थिति है। इसी तरीके से जम्मू-कश्मीर में भी 7 ऐसी सीटों को बनाया गया है, जहां पर साफ तौर पर भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। विपक्ष का दावा है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस तरीके से परिसीमन किया है, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे।

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परिसीमन को लेकर विपक्ष का हमला

विपक्ष लगातार इस परिसीमन को लेकर भाजपा पर हमला करता हुआ नजर आता है। तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा खुले तौर पर इसे स्वीकार करते हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि इस परिसीमन का मुख्य उद्देश्य भाजपा विरोधी धार्मिक समूह के प्रभाव को कम करना है। हाल में संसद में हुई बहस के दौरान भी जम्मू-कश्मीर और असम में हुए परिसीमन का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर की प्रक्रिया ने इस बहस को और भी ज्यादा हवा दी।

एसआईआर पर तंज

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा की जा रही एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम मतदाताओं से उनके वोटिंग अधिकार को छीनना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा और चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट को साफ करने, पश्चिम बंगाल और असम में बैठे बांग्लादेशी घुसैठियों को चिह्नित करने का तरीका बताया। परिसीमन के बाद एसआईआर और फिर भाजपा की आक्रामक रणनीति ने हिंदू वोटर्स को एकीकृत करने का काम किया।

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भाजपा विरोधी पार्टियों की मुसीबत

भाजपा के इस दाव से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा करने वाली पार्टियों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ भाजपा के कई नेता हैं, जो सीधे तौर पर इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। ऐसे में जब विपक्ष इस बात को लेकर उनका विरोध करता है, तो इसे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करार दे दिया जाता है। इन पार्टियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अत्यधिक नरम रुख लेना पड़ता है। इसका एक उदाहरण कांग्रेस है, जिसके असम में 19 विजयी उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं। ऐसी स्थिति में आम हिंदू मतदाता के अंदर इन पार्टियों को लेकर विरोध की भावना पैदा होती है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के सपोर्ट में नई पार्टियां उभरकर सामने आती हैं।

बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ओवैसी की एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता इसी बात का प्रतीक है। एआईएमआईएम ने इसी रणनीति का प्रयोग किया है। असम में आईयूडीएफ और बंगाल में दो सीटें जीतने वाले हुमायूं कबीर इसी राजनीति को आधार बनाए हुए हैं। इन अल्पसंख्यक पार्टियों के उभार से भाजपा को और भी ज्यादा मदद मिल जाती है। अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होता है और भाजपा मजबूती के साथ एक के बाद एक जीत दर्ज करती चली जाती है। इसी वजह से कई विपक्षी पार्टियां ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कहती नजर आती हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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