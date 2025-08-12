अचानक PM मोदी से क्यों मिले जगदीप धनखड़? कांग्रेस का नया दावा और एक सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को धनखड़ को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से ही लापता हैं। उन्हें न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया।'

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जगदीप धनखड़ सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। अब कांग्रेस ने तेलुगु मीडिया के हवाले से दावा किया है कि हाल ही में धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को धनखड़ को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से ही लापता हैं। उन्हें न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया।' उन्होंने लिखा, 'लेकिन तेलुगु मीडिया में आई खबरों के अनुसार, राज्यसभा के पूर्व सभापति ने हाल में प्रधानमंत्री से 45 मिनट तक मुलाकात की। आखिर क्या हो रहा है?'

विपक्ष कर रहा जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने भी धनखड़ को लेकर सरकार से सवाल किया है। राउत ने 10 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा, 'हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वह इस समय कहां हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।'

पीटीआई भाषा के अनुसार, राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में ही सीमित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वह सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पाया जो गंभीर चिंता की बात है।' उन्होंने कहा, 'आखिर हमारे (पूर्व) उपराष्ट्रपति के साथ हुआ क्या है? वह कहां हैं? उनकी तबीयत कैसी है? क्या वह सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों के जवाब जानने का हक है।'