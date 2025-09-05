भारत संग रिश्ते सुधारने के लिए जिनपिंग ने भेजी थी सीक्रेट चिट्ठी? विदेश मंत्रालय ने बताया सच

बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत के साथ रिश्ते पटरी पर लाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी थी। विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दी है।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट चिट्ठी भेजी थी। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों में सुधार के उद्देश्य से मूर्मू को खत लिखा था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बेहतर हुए।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस तरह के दावों को खारिज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जिनपिंग ने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं भेजी थी। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके चीनी समकक्ष द्वारा खत भेजे जाने का दावा करने वाली रिपोर्ट गलत है।"

रिपोर्ट में क्या? इससे पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में मामले से परिचित एक भारतीय अधिकारी के हवाले से दावा किया गया था कि चिट्ठी में जिनपिंग ने किसी भी ऐसे अमेरिकी समझौते पर चिंता व्यक्त की थी जो चीन के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकारी के हवाले से यह भी बताया गया था कि मोदी सरकार ने बीते जून से ही चीन के संबंधों को सुधारने के प्रयास शुरू कर दिए थे। दावा किया गया था कि यह खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाया गया था।