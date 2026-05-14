युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी सीक्रेट यात्रा? क्या बोला UAE, भड़क गया ईरान

इन खबरों के सामने आने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खाड़ी देशों को इजरायल के साथ अत्यधिक निकटता के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी एक मूर्खतापूर्ण जुआ है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने उन खबरों का पुरजोर खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान यूएई की गुप्त यात्रा की थी। यूएई ने स्पष्ट किया है कि उसने न तो किसी इजरायली नेता की मेजबानी की है और न ही किसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल की। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक कड़ा बयान जारी कर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कथित गुप्त यात्रा की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। मंत्रालय ने मीडिया से बिना पुष्टि वाली राजनीतिक सूचनाओं को न फैलाने का आग्रह किया है।

यूएई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इजरायल के साथ उसके संबंध अब्राहम समझौते के सार्वजनिक ढांचे के तहत हैं। मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच संबंध किसी गैर-पारदर्शी या अनौपचारिक व्यवस्था पर आधारित नहीं हैं। यूएई ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित अधिकारियों द्वारा आधिकारिक घोषणा न की जाए, तब तक ऐसी किसी भी यात्रा या व्यवस्था को असत्य माना जाना चाहिए।

ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और चेतावनी इन खबरों के सामने आने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खाड़ी देशों को इजरायल के साथ अत्यधिक निकटता के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "ईरान के महान लोगों के साथ दुश्मनी एक मूर्खतापूर्ण जुआ है। इजरायल के साथ मिलीभगत करना अक्षम्य है। जो लोग इजरायल के साथ मिलकर विभाजन बो रहे हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।"

ईरान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अब्राहम समझौते के बाद से यूएई जैसे खाड़ी देश इजरायल को क्षेत्र में अपनी सैन्य और खुफिया उपस्थिति बढ़ाने का मौका दे रहे हैं।

सुरक्षा सहयोग और आयरन डोम का मुद्दा नेतन्याहू की कथित यात्रा की खबरें उस समय आईं जब इजरायल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजदूत हकाबी के अनुसार, ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजरायल ने यूएई की सुरक्षा के लिए अपनी आयरन डोम (Iron Dome) वायु रक्षा प्रणाली और उसे संचालित करने वाले कर्मियों को वहां भेजा था। हालांकि यूएई ने नेतन्याहू की यात्रा से इनकार किया है, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनयिक और विशेष रूप से सैन्य सहयोग काफी गहरा हुआ है।