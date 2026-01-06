SIR की लड़ाई अमर्त्य सेन पर आई, अभिषेक बनर्जी के दावे पर EC को क्यों देनी पड़ी सफाई
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर का विरोध करने पर चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए बुलाया है। लेकिन कुछ ही देर बाद अभिषेक बनर्जी के इस दावे पर चुनाव आयोग की सफाई आ गई।
बंगाल में मंगलवार को गजब की गलतफहमी फैली। इस गलतफहमी की जड़ में रहे एसआईआर और मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर का विरोध करने पर चुनाव आयोग ने अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए बुलाया है। लेकिन कुछ ही देर बाद अभिषेक बनर्जी के इस दावे पर चुनाव आयोग की सफाई आ गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अमर्त्य सेन को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस गलतफहमी की जड़ में स्पेलिंग मिस्टेक थी।
रैली में किया दावा
अभिषेक बनर्जी अमर्त्य सेन के गृह जिले बीरभूम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दावा किया कि एसआईआर को लेकर अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग ने सुनवाई के लिए बुलाया है। अभिषेक के इस दावे के बाद हंगामा मच गया। हालांकि चुनाव आयोग ने तत्काल मामले को स्पष्ट किया। सूत्रों के मुताबिक मिसमैच के चलते कंप्यूटर जनरेटेड नोटिस अमर्त्य सेन के पास पहुंच गई। आयोग ने संबंधित बीएलओ से स्पेलिंग की गलती सुधारने के लिए कहा है। एनडीटीवी ने भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से कहा है कि नोबल विजेता के बोलपुर स्थित आवास पर फिलहाल कोई नोटिस नहीं पहुंची है।
अमर्त्य सेन कहां डालते हैं वोट
बता दें कि अमर्त्य सेन अपने मताधिकार का इस्तेमाल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन में करते हैं। उन्होंने साल 2014 में अंतिम बार वोट डाला था और वह अपना आई कार्ड अपने साथ रखते हैं। गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी ने बीरभूम में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने यहां पर उन्होंने बंगाल में लोगों को निशाना बनाने को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद और अभिनेता देव, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में सुनवाई की नोटिस दी गई है।