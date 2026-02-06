Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsDid Ajit Doval really tell the US that India would not bow down to threats The government has responded
क्या अजित डोभाल ने US जाकर दी थी रूबियो को चेतावनी, सरकार ने दिया जवाब

क्या अजित डोभाल ने US जाकर दी थी रूबियो को चेतावनी, सरकार ने दिया जवाब

संक्षेप:

Feb 06, 2026 11:52 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
NSA यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अमेरिका यात्रा करने की खबरों का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी यात्रा नहीं हुई है। दावा किया था जा रहा था कि डोभाल ने अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कह दिया था कि भारत धमकी के आगे नहीं झुकेगा। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन हस्ताक्षर अभी बाकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोभाल ने अमेरिका की ऐसी कोई यात्रा नहीं की थी। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि डोभाल पिछले सितंबर में व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए वॉशिंगटन गए थे। साथ ही कहा गया था कि भारत ट्रेड डील करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार करेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, 'ब्लूमबर्ग की खबर के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि उस खबर का कोई आधार नहीं है। ऐसी कोई बैठक या ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई है।'

क्या थे दावे

खबर में दावा किया गया था कि डोभाल अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने रूबियो से मुलाकात की थी। इसमें दावा किया गया है कि डोभाल ने रुबियो से यह भी कहा था कि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और नई दिल्ली ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करने को तैयार है।

भारत और अमेरिका के रिश्ते

बीते साल फरवरी में बड़ी डील का ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद मार्च में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए और उन्होंने कई उच्चस्तरी बैठकें कीं।

यहां बिगड़ी बात

अप्रैल में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा कर दी थी। हालांकि, इसके कुछ समय बाद ही इसे टाल दिया गया था। 31 जुलाई को अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया था। अमेरिका लगातार भारत पर रूसी तेल के जरिए युद्ध मशीन को बढ़ाने के आरोप लगाता रहा है।

हालांकि, अब 2 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था उनकी बाद प्रधानमंत्री मोदी से हुई। साथ ही उन्होंने बताया था कि भारत पर अब 18 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।

