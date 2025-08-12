diamond industry in turbulence 1 lakh workers lost job due to donald trump tarrif डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली सनक की भेंट चढ़ा 1 लाख भारतीयों का रोजगार, डायमंड इंडस्ट्री में कोहराम, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsdiamond industry in turbulence 1 lakh workers lost job due to donald trump tarrif

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली सनक की भेंट चढ़ा 1 लाख भारतीयों का रोजगार, डायमंड इंडस्ट्री में कोहराम

डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के काम में लगे करीब 1 लाख लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। सौराष्ट्र में यह उद्योग बड़े पैमाने पर है। सूरत इसका केंद्र माना जाता है। गुजरात के इस हिस्से में समृद्धि का यह भी एक कारण रहा है, लेकिन अप्रैल में 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ डायमंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया था।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 10:05 AM
share Share
Follow Us on
डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली सनक की भेंट चढ़ा 1 लाख भारतीयों का रोजगार, डायमंड इंडस्ट्री में कोहराम

डायमंड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने रोजगार का सृजन होता है। इस उद्योग में हीरे की कटिंग से लेकर पॉलिशिंग तक के काम में बड़े पैमाने पर श्रमिक और कुशल कारीगर लगते हैं। लेकिन इनके भी रोजगार पर बड़ा संकट पैदा हुआ। यह सब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार की सनक के चलते हुआ है। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के काम में लगे करीब 1 लाख लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। गुजरात के सौराष्ट्र में यह उद्योग बड़े पैमाने पर है। सूरत इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। गुजरात के इस हिस्से में समृद्धि का यह भी एक कारण रहा है, लेकिन अप्रैल में 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ डायमंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया था।

तब से अब तक यहां हाहाकार मचा है और 1 लाख लोग रोजगार खो चुके हैं। गुजरात डायमंड वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भावेश टैंक ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि बीते 10 दिनों में ज्यादा नौकरियां गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 10 से 25 फीसदी कर दिया और फिर 50 पर्सेंट तक बढ़ा दिया। भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ में भी बड़े पैमाने पर हीरा उद्योग है। अमेरिकी ग्राहकों की ओर से हीरे के ऑर्डर स्थगित किए गए हैं या फिर कैंसल ही हो गए हैं। इसके चलते काम कम हुआ है और इंडस्ट्री में वर्कर्स को बिना काम के बना रखना संभव नहीं है। इस उद्योग में करीब 3 से 4 लाख लोग काम करते हैं।

फिलहाल इनमें से एक चौथाई पर संकट आया है। यदि यही स्थिति जारी रही तो हीरा उद्योग में मचा कोहराम और बढ़ सकता है। अमेरिकी बाजार में खरीद कम होने के साथ ही चीन से भी ऑर्डर कम मिल रहे हैं। इस उद्योग में बड़े पैमाने पर 20 हजार तक की सैलरी वाले कर्मचारी लगते थे, जिन्हें अब जाने के लिए कहना पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी कंपनियां इस बार में फिलहाल कुछ कहने से बच रही हैं। कुछ को उम्मीद है कि यह संकट जल्दी ही थमेगा और कोई ट्रेड डील दोनों देशों के बीच हो जाएगी। लेकिन अपनी तैयारी रखना और लागत कम करते हुए उत्पादन जारी रखना अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना काम के वर्कर्स को बनाए रखना मुश्किल है।

India News Surat Donald Trump अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।