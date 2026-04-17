तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आने तक न दिखाई जाए धुरंधर फिल्म, याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में चल रहे चुनाव के दौरान धुरंधर: द रिवेंज फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने फिल्म को एक तरह का राजनैतिक प्रचार बताया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में चल रहे चुनाव के दौरान 'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड किसी फिल्म को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि समाज का कोई तबका उसके कंटेंट पर आपत्ति जताता है। यह कहते हुए कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी नतीजे आने तक तमिलनाडु में धुरंधर फिल्म को दिखाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट में याचिकाकर्ता ने फिल्म को एक तरह का राजनैतिक प्रचार बताया और कहा कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया गया कि भारत के चुनाव आयोग का, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, यह कर्तव्य है कि वह चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करे। यह निवेदन किया गया कि सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या एमसीसी की अवधि के दौरान इस फिल्म का लगातार प्रदर्शन जारी रखना स्वीकार्य है।
कोर्ट ने पाया कि यह फिल्म 21 मार्च को ही तमिल भाषा में रिलीज हो गई थी और पूरे राज्य में यह दिखाई जा ही है। बेंच ने कहा कि एक बार सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद, यह मान लिया जाता है कि वैधानिक प्राधिकरण ने सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं सहित सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों पर विचार कर लिया है।
1100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज
बता दें कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज ने भारतीय बाजार में 1103 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई कर ली है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है।फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन की अहम भूमिका है। सैकनिल्क के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पेड प्रीव्यू के दौरान 18 मार्च को फिल्म ने 43 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने रिलीज के पहले सप्ताह भारतीय बाजार में 674.17 करोड़ की धमाकेदार कमाई की। फिल्म ने दूसरे सप्ताह में 263.65 करोड़ की जोरदार कमाई की। फिल्म ने तीसरे सप्ताह में 110.60 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 24 वें दिन 13.50 करोड़, 25 वें दिन 14.50 करोड़ ,26वें दिन 5.20 करोड़, 27वें दिन 7.05 करोड़, 28वें दिन 4.05 करोड़ और 29वें दिन 3.40 रुपये का कारोबार किया।इस फिल्म 29 दिनों में भारतीय बाजार में 1103.12 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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