'बजेगा इंटरनेशनल डंका', लंदन पहुंच गए ध्रुव राठी; मोदी सरकार के खिलाफ संसद चौक में करेंगे प्रदर्शन
यूट्यूबर ध्रुव राठी भारत में कुछ दिन ही रहने के बाद अब लंदन पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन होंगे। राठी ने लोगों को 18 अक्टूबर को पार्ल्यामेंट स्क्वायर में इकट्ठा होने को कहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर वाले प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) साथ देने भारत आए ध्रुव राठी अब लंदन पहुंच गए हैं। वह 9 अक्टूबर को जर्मनी से भारत पहुंचे थे और अगले ही दिन सुबह उन्हें गुरुग्राम वाले घर से हिरासत में ले लिया गया। हालांकि रात में उन्हें छोड़ भी दिया गया। लंदन पहुंचने के बाद ध्रुव राठी ने वहां भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'अब इंटरनेशनल डंका बजने का समय आ गया है।'
कम नहीं हो रही थीं मुसीबतें
आपको बता दें कि भारत आने के बाद उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। पहले उनपर आरोप लगाया गया कि उनके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है। इसके बाद ध्रुव राठी ने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए इसपर सफाई दी। इसके बाद 2018 के येयक मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया।
अदालत ने कहा कि राठी पिछले सात वर्षों से ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के सदस्य विकास पांडे की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राठी के खिलाफ नया समन जारी करने का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, ''उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से आरोपी नंबर एक (राठी) को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है...।'' शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को बताया कि राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।
लंदन तक पहुंच गई है प्रदर्शनों की आग
भारत में रहे प्रदर्शन का असर लंदन में भी दिखाई दे रहा है। यहां भारतीय उच्चायोग के सामने एनएसयूआई के समर्थक लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद मोदी सरकार के भी समर्थक जुटे। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी की गई। वहीं ध्रुव राठी अब पार्ल्यामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास प्रदर्शन करेंगे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें