लंदन में ध्रुव राठी के खिलाफ भी होने लगी नारेबाजी, दोनों गुटों के बीच पुलिस ने संभाला मोर्चा
ध्रुव राठी ने लंदन पहुंचने के बाद संसद चौक के सामने भीड़ इकट्ठी कर ली और कहा कि देखिए जिस देश के हम गुलाम थे उसकी ही संसद के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र।
यूट्यूबर ध्रुव राठी जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने9 अक्टूबर को भारत पहु्ंचे तो अगले ही दिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं कुछ पुराने कानूनी पेच ऐसे फंसे कि उन्हें फिर से भारत छोड़ना पड़ गया। ध्रुव राठी लंदन पहुंचे और उन्होंने वहां भी प्रदर्शन का आह्वान किया। शनिवार को ध्रुव राठी ने लंदन के संसद चौक में भीड़ इकट्ठी कर ली और कहा कि देखिए यह वही देश है जिसने हमें कभी गुलाम बनाया था। लेकिन आज हम उसकी संसद के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं। यही लोकतंत्र है। वहीं यहां पर ध्रुव राठी के खिलाफ भी कई लोग जुटे थे जो कि नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला औऱ दोनों गुटों को दूर किया।
राठी ने कहा, अपने देश में हमें विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहींहै। लेकिन जिस देश ने हम पर शासन किया आज हम उसकी संसद के सामने खड़े हैं। देख लीजिए इसे कहते हैं लोकतंत्र। उन्होंने कहा, दिल्ली में 35 हजार से ज्यादा जवान लगाए गए कि लोग इकट्ठे ना हो पाएं। 7 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। ऐक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट को पीटा गया और मुझे अपने घर से किडनैप कर लिया गया। उन्होंने कहा, आप अपने रिश्तेदारों को समझाओ। इसी बीच भीड़ से आवाज आई, 'वे तो अंधभक्त हैं, सुनते ही नहीं।'
राठी ने कहा, आज ही प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो जाए और ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए जिसे विपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों ने साथ में चुना हो। हम बस जिम्मेदारी चाहते हैं कि अगले चुनाव निष्पक्ष हों और सबको वोट डालने का अधिकार मिले।
ध्रुव राठी के विरोध में भी जुटे लोग, पुलिस ने संभाला मोर्चा
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस और ब्रिटेन स्थित भारतीय छात्र संगठनों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में शनिवार को लंदन के 'पार्लियामेंट स्क्वायर' में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सैकड़ों लोग जुटे।' मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अधिकारियों ने दोनों समूहों को अलग रखा। दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि वे एक-दूसरे के नारों की आवाज को दबाने के लिए और तेज नारेबाजी की कोशिश कर रहे थे।
राठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ''हम विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहते। मैं यहां पार्लियामेंट स्क्वायर में भारतीयों और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने आया हूं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे देश में 'वोट चोरी' के खिलाफ संदेश फैलाना महत्वपूर्ण है। ये प्रदर्शन तब रुकेंगे, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जगह ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त किया जाएगा, जिस पर सरकार और नेता प्रतिपक्ष की सहमति हो।''
राठी के संबोधन से पहले 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए गए तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई। इस प्रदर्शन का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की युवा शाखा ने किया था। इसे 'सेव डेमोक्रेसी', स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की ब्रिटेन इकाई और साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप समेत प्रवासी भारतीयों के कई संगठनों का समर्थन प्राप्त था।
एक जवाबी प्रदर्शन का भी आयोजन
इस बीच, इंडिया डायस्पोरा (आईडी), यूके ने जवाबी प्रदर्शन के लिए 'लंदन के सभी भारत प्रेमी लोगों से अपील' जारी की थी। आईडी-यूके के संस्थापक हृदेश गुप्ता ने कहा, ''ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय एक मजबूत, एकजुट और विकसित भारत के दृष्टिकोण में (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और उनकी सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें