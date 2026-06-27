'रावण हैं', सबसे बड़े मुस्लिम देश से गरजे धीरेंद्र शास्त्री; राम मंदिर में 'चोरी' पर हुए भावुक

अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले पर जकार्ता से गरजे धीरेंद्र शास्त्री, कहा- 'यह श्रद्धा की चोरी है, आरोपियों को मिलेगा महादंड'। SIT जांच के बाद यूपी पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान में कथित गबन के मामले ने देश-विदेश में गहरी चर्चा छेड़ दी है। इस बीच, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हनुमंत कथा कर रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इस कृत्य को सीधे तौर पर 'श्रद्धा की चोरी' बताते हुए आरोपियों को भगवान का 'महादंड' मिलने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की जांच के बाद FIR दर्ज कर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रावण तो ये भी हैं... धीरेंद्र शास्त्री का तीखा प्रहार जकार्ता में आयोजित अपने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भावुक नजर आए। उन्होंने इस घटना की तुलना त्रेतायुग में माता सीता के हरण से करते हुए कहा: रावण तो ये भी हैं, बस रूप बदल गए हैं। रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सपरिवार उसका नाश हुआ। इन्होंने तो राम मंदिर के दान पात्र से लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की है... करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ है।

उन्होंने आगे की कार्रवाई पर भरोसा जताते हुए कहा, "हमें खबर मिली है कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच होगी और पक्के तौर पर और लोग भी पकड़े जाएंगे। इतना हम कह सकते हैं कि राम मंदिर में राम को दिए गए दान की जो चोरी करेगा, वह सरकारी दंड तो पाएगा ही, साथ ही भगवान का महादंड भी पाएगा।" बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। हालांकि वहां हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं और कई बड़े हिंदू मंदिर भी हैं।

क्या है दान घोटाला और पुलिस की ताजा कार्रवाई? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दानपात्रों और रसीदों में हेराफेरी कर श्रद्धालुओं के दान को हड़पने का आरोप लगने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। एसआईटी द्वारा अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है।

गुरुवार, 25 जून को राम जन्मभूमि कोतवाली में ट्रस्ट के नवनियुक्त सदस्य कृष्ण मोहन की आधिकारिक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है, जिसमें चोरी, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।

एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर यूपी पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव (टिन्नू), अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन सभी से सघन पूछताछ की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह एक संगठित नेटवर्क था जो अनधिकृत तरीकों और फर्जी रसीदों के जरिए रामलला के भक्तों को गुमराह कर उनके द्वारा दिए गए दान का पैसा ट्रस्ट के बजाय अपनी जेब में डाल रहा था। पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज और रसीद बुक आदि भी बरामद किए हैं।

विपक्ष के निशाने पर जांच: 'बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है' इस धार्मिक और कानूनी मामले ने अब कड़ा राजनीतिक रूप भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी (SIT) की जांच की आड़ में सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में इस घोटाले की केवल "छोटी मछलियों को सजा मिलेगी, जबकि बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा।"