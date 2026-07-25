इस्तीफा देते ही धर्मेंद्र प्रधान ने उठाया ये कदम, दिखाई दिया बड़ा बदलाव
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद, प्रधान ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में बायो बदली है। पहले जहां उनके बायो में उनके शिक्षा मंत्री होने की बात लिखी थी तो अब उन्होंने खुद को सिर्फ सांसद बताया है।
Dharmendra Pradhan Resigns: नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र और विपक्षी दल प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस्तीफा देते ही प्रधान ने बड़ा कदम उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बदलाव किया है। उन्होंने अपने मंत्री होने के जिक्र को हटा दिया है।
प्रधान ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में बायो बदली है। पहले जहां उनके बायो में उनके शिक्षा मंत्री होने की बात लिखी थी तो अब उन्होंने खुद को सिर्फ सांसद बताया है। अब लोकसभा सांसद संबलपुर लिखा है। इसके अलावा, व्यूज निजी हैं और रिट्वीट एंडोर्समेंट नहीं है। यह लिखा हुआ है। प्रधान ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सांसद हैं और प्रोफाइल पर अब यही जिक्र किया गया है।
धर्मंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया
धर्मेंद्र प्रधान को एक्स पर 20 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। नीट पेपर लीक मामले के बाद चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा। प्रधान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।
मेरा मन दुखी है, इस्तीफा दे बोले प्रधान
उन्होंने कहा, ''पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।'' प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने लिखा, ''जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।''
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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