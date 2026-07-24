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धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा? केंद्र के इन तीन कदमों से CJP की उम्मीदों पर क्यों फिरता दिख रहा पानी

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यह घोषणा ऐसे समय में की गई, जब CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रही है।

Dharmendra Pradhan
धर्मेंद्र प्रधान

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत पिछले तीन हफ्तों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। आज (शुक्रवार, 24 जुलाई को) इस मांग समेत कुल तीन मुद्दों पर CJP प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत भी हुई लेकिन प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बन सकी। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कल तक रुकने को कहा है। इस बीच, सरकार ने NEET परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के 47 अफसरों पर गाज गिरा दी है।

सूत्रों के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह NTA में बड़े बदलावों का हिस्सा है, जो पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछली रात पहला बड़ा कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव के पद पर तैनात वरिष्ठ IAS अधिकारी विनीत जोशी को हटा दिया था। हरफनमौला और सरकार के करीबी माने जाने वाले जोशी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई अहम पदों पर काम किया है। इनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पहले महानिदेशक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं।

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बिल लाने जा रही मोदी सरकार

एनटीए में जोशी के कार्यकाल के दौरान स्नातक में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) शुरू की गयी। हालांकि उन्हें इस अहम परीक्षा में आई गड़बड़ियों को लेकर सरकार की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम कदम उठाते हुए प्रश्नपत्र लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। इसमें 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी।

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इस्तीफा नहीं देंगे प्रधान: सूत्र

इन कदमों से साफ है कि केंद्र सरकार व्यवस्थागत बदलाव लाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत ये तीन बड़े कदम उठाए गए हैं। वैसे सरकार के अंदर बैठे सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा कि सरकार के मंत्री इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसकी बजाय पद पर रहते हुए व्यवस्थागत कमियों को दूर किया जाए। सूत्रों क कहना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम है, इसलिए प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।

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दिल्ली में उतारे जा रहे CRPF जवान

बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली पार्टी CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संसद से सड़क तक यूं ही संग्राम मचता रहेगा। शायद यही सवाल केंद्र सरकार में बैठे लोगों के मन में भी कौंध रहा है। इसके समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मंत्रालय पहले ही पश्चिम बंगाल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 20 कंपनियों को दिल्ली बुलाया था और अब शुक्रवार को MHA ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात CRPF की 10 कंपनियों को आनन-फानन में दिल्ली एयरलिफ्ट किया है। साफ है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं देने के बाद उपजने वाले हालात से निपटने के लिए ये कदम उठा रही है। अगर ऐसा होता है तो न केवल CJP की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है बल्कि CJP की अगुवाई में युवाओं का आंदोलन लंबा खिंच सकता है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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