धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा? केंद्र के इन तीन कदमों से CJP की उम्मीदों पर क्यों फिरता दिख रहा पानी

यह घोषणा ऐसे समय में की गई, जब CJP धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग कर रही है।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत पिछले तीन हफ्तों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। आज (शुक्रवार, 24 जुलाई को) इस मांग समेत कुल तीन मुद्दों पर CJP प्रतिनिधिमंडल और केंद्र सरकार के बीच बातचीत भी हुई लेकिन प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बन सकी। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर कल तक रुकने को कहा है। इस बीच, सरकार ने NEET परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के 47 अफसरों पर गाज गिरा दी है।

सूत्रों के अनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह NTA में बड़े बदलावों का हिस्सा है, जो पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछली रात पहला बड़ा कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव के पद पर तैनात वरिष्ठ IAS अधिकारी विनीत जोशी को हटा दिया था। हरफनमौला और सरकार के करीबी माने जाने वाले जोशी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई अहम पदों पर काम किया है। इनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पहले महानिदेशक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं।

बिल लाने जा रही मोदी सरकार एनटीए में जोशी के कार्यकाल के दौरान स्नातक में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) शुरू की गयी। हालांकि उन्हें इस अहम परीक्षा में आई गड़बड़ियों को लेकर सरकार की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम कदम उठाते हुए प्रश्नपत्र लीक के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। इसमें 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी।

इस्तीफा नहीं देंगे प्रधान: सूत्र इन कदमों से साफ है कि केंद्र सरकार व्यवस्थागत बदलाव लाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत ये तीन बड़े कदम उठाए गए हैं। वैसे सरकार के अंदर बैठे सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा कि सरकार के मंत्री इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसकी बजाय पद पर रहते हुए व्यवस्थागत कमियों को दूर किया जाए। सूत्रों क कहना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम है, इसलिए प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे।