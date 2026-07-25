Dharmendra Pradhan Resignation Live: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP-सरकार की बैठक जल्द

Dharmendra Pradhan Resignation Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक ने कहा कि यह इस्तीफा दिखाता है कि जनता अगर झुके नहीं तो किसी का भी इस्तीफा लिया जा सकता है।

Dharmendra Pradhan Pesignation Live: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस ऐलान के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभीजित दीपके ने इसे छात्रों की जीत बताया। उन्होंने मंच से इसका ऐलान करते हुए कहा कि हमने कर दिखाया। उन्होंने कहा, “लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस सरकार में मंत्री इस्तीफे नहीं देते हैं। लेकिन हमने कर दिखाया। हमने आखिरकार कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए आज में उन लोगों से कहना चाहता हूं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए।”

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सभी लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… 3: 50PM- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। थोड़ी देर के बाद जश्न मनाने के बाद लोगों ने राष्ट्रगान गाकर अपनी खुसी को जाहिर किया है।

3:47PM- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पार्टी में हमने उन्हें (छात्रों को) हर तरह से मजबूती से समर्थन देने की पूरी कोशिश की है। राहुल गांधी लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा में सुधार के मुद्दों पर बात करते रहे हैं। मुझे लगता है कि दो-तीन साल से ज्यादा समय हो गया है जब से वह लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उनकी तारीफ भी करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया और पार्टी में हम सभी को, NSUI और यूथ कांग्रेस को प्रेरित किया कि न सिर्फ छात्रों का समर्थन करें, बल्कि छात्रों के अधिकारों और हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पूरे देश में एक आंदोलन भी खड़ा करें।”

3:40PM- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। लेकिन अभी भी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकों का दौर जारी है। तीसरे राउंड की बैठक आज होने वाली है। जल्दी ही इसके बारे में अपडेट किया जाएगा।