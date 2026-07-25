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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, कैसे CJP का 72 घंटे वाला एक अल्टीमेटम पड़ा भारी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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छात्रों के आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी सूत्रों ने एक दिन पहले तक दावा किया था कि प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे उन्हें हटाने पर सरकार सहमत हो गई। जानिए, पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी

Dharmendra Pradhan Resignation Inside Story How an Ultimatum From CJP Became Reason
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन शनिवार को खत्म हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही केंद्र सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगों को मान लिया, जिसके बाद छात्र जंतर-मंतर से वापस घर चले गए। बीते लगभग एक महीने से यह आंदोलन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चल रहा था। हालांकि, शनिवार को इसमें अचानक तब बदलाव आया जब प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसकी डिमांड तो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन एक दिन पहले तक यह साफ था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, जो प्रधान को अचानक इस्तीफा दिलाने पर सरकार तैयार हो गई। इसके पीछे वजह सीजेपी का एक 72 घंटे वाला अल्टीमेटम बताया जा रहा है।

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दरअसल, 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद चलो का मार्च बुलाया था। शुरुआत में यह उम्मीद नहीं की गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के जैसे अति सुरक्षित इलाके में छात्र अचानक से आ जाएंगे, लेकिन इस मार्च में बड़ी संख्या में देशभर के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई। सरकार और सीजेपी के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी था। ‘आजतक’ ने सूत्रों के हवाले से इनसाइड स्टोरी बताई है कि कैसे प्रधान के इस्तीफे पर सहमति बनी। सीजेपी की ओर से शुक्रवार को प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सरकार के दो मंत्रियों- जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान, सीजेपी ने अपनी मांगें दोहराई थीं कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर समझौता नहीं होगा और दो अन्य मांगों में एफआईआर वापस लेना और मुआवजा देना था। मंत्री प्रधान के इस्तीफे के अलावा और सब पर राजी थे। इसके लिए एक दिन का समय लिया गया।

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सूत्रों के अनुसार, इसी दौरान सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर प्रधान को नहीं हटाया गया तो जैसा संसद चलो मार्च 20 जुलाई को हुआ था, उसी तरह का संसद चलो का मार्च 72 घंटे बाद किया जाएगा। इससे सरकार सतर्क हो गई। दावा किया गया है कि उस समय सीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि बाहर जाकर मीडिया के सामने संसद चलो की बात बताई जाएगी, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक लिया गया और कहा कि एक दिन में प्रधान के इस्तीफे पर सरकार के रुख से अवगत करवा दिया जाएगा। इसके बाद, तमाम बातचीत के बाद तय किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान पद से इस्तीफा देंगे।

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मोदी के कार्यकाल में विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री प्रधान

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में प्रधान सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं। उनसे पहले एमजे अकबर ने 2018 में विदेश राज्य मंत्री के पद से उस समय इस्तीफा दे दिया था, जब मीटू आंदोलन के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। प्रधान का इस्तीफा परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न उपाय घोषित किए जाने के एक दिन बाद आया। इन उपायों में प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाना और तेजी से सुनवाई के लिए त्वरित अदालत बनाना शामिल है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर 20 जून को छात्रों का विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था। बता दें कि सीजेपी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पदाधिकारी अभिजीत दीपके ने की है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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