धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, कैसे CJP का 72 घंटे वाला एक अल्टीमेटम पड़ा भारी
छात्रों के आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया। सरकारी सूत्रों ने एक दिन पहले तक दावा किया था कि प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, जिससे उन्हें हटाने पर सरकार सहमत हो गई। जानिए, पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन शनिवार को खत्म हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही केंद्र सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगों को मान लिया, जिसके बाद छात्र जंतर-मंतर से वापस घर चले गए। बीते लगभग एक महीने से यह आंदोलन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चल रहा था। हालांकि, शनिवार को इसमें अचानक तब बदलाव आया जब प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसकी डिमांड तो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन एक दिन पहले तक यह साफ था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार के सूत्रों ने बताया था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो यह उनकी अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया, जो प्रधान को अचानक इस्तीफा दिलाने पर सरकार तैयार हो गई। इसके पीछे वजह सीजेपी का एक 72 घंटे वाला अल्टीमेटम बताया जा रहा है।
दरअसल, 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद चलो का मार्च बुलाया था। शुरुआत में यह उम्मीद नहीं की गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के जैसे अति सुरक्षित इलाके में छात्र अचानक से आ जाएंगे, लेकिन इस मार्च में बड़ी संख्या में देशभर के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई। सरकार और सीजेपी के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी था। ‘आजतक’ ने सूत्रों के हवाले से इनसाइड स्टोरी बताई है कि कैसे प्रधान के इस्तीफे पर सहमति बनी। सीजेपी की ओर से शुक्रवार को प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने सरकार के दो मंत्रियों- जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान, सीजेपी ने अपनी मांगें दोहराई थीं कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर समझौता नहीं होगा और दो अन्य मांगों में एफआईआर वापस लेना और मुआवजा देना था। मंत्री प्रधान के इस्तीफे के अलावा और सब पर राजी थे। इसके लिए एक दिन का समय लिया गया।
सूत्रों के अनुसार, इसी दौरान सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर प्रधान को नहीं हटाया गया तो जैसा संसद चलो मार्च 20 जुलाई को हुआ था, उसी तरह का संसद चलो का मार्च 72 घंटे बाद किया जाएगा। इससे सरकार सतर्क हो गई। दावा किया गया है कि उस समय सीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि बाहर जाकर मीडिया के सामने संसद चलो की बात बताई जाएगी, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक लिया गया और कहा कि एक दिन में प्रधान के इस्तीफे पर सरकार के रुख से अवगत करवा दिया जाएगा। इसके बाद, तमाम बातचीत के बाद तय किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान पद से इस्तीफा देंगे।
मोदी के कार्यकाल में विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री प्रधान
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में प्रधान सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं। उनसे पहले एमजे अकबर ने 2018 में विदेश राज्य मंत्री के पद से उस समय इस्तीफा दे दिया था, जब मीटू आंदोलन के दौरान उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। प्रधान का इस्तीफा परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न उपाय घोषित किए जाने के एक दिन बाद आया। इन उपायों में प्रश्नपत्र लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाना और तेजी से सुनवाई के लिए त्वरित अदालत बनाना शामिल है। परीक्षा प्रणाली में सुधार, नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर 20 जून को छात्रों का विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ था। बता दें कि सीजेपी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पदाधिकारी अभिजीत दीपके ने की है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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