धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को कमान, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं नए शिक्षा मंत्री

प्रह्लाद जोशी छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने संगठन स्तर पर भी लंबे समय तक काम किया, जिससे उन्हें प्रशासन और नेतृत्व का अच्छा अनुभव मिला।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। जोशी को उनके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले प्रधान ने देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी।

प्रह्लाद जोशी को ऐसे समय में शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, जब राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधारों को लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं और भाजपा के अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हुबली स्थित रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने हुबली के श्री कदासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से कला (BA) में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने संगठन स्तर पर भी लंबे समय तक काम किया, जिससे उन्हें प्रशासन और नेतृत्व का अच्छा अनुभव मिला।

केंद्रीय मंत्री को कितनी मिलती है सैलरी? बता दें कि भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का वेतन व भत्ता संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत मिलता है। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपये का मूल वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें संसदीय क्षेत्र के लिए 70,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए 60,000 रुपये का कार्यालय भत्ता दिया जाता है। संसद सत्र या संसदीय समिति की बैठकों में भाग लेने पर 2,000 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी मिलता है। इन सभी भत्तों को मिलाकर एक केंद्रीय मंत्री की मासिक आय लगभग 2.30 लाख से 2.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसके अलावा उन्हें लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवास, सरकारी वाहन, ड्राइवर, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा व सरकारी चिकित्सा सुविधाओं जैसी कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।