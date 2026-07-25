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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को कमान, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं नए शिक्षा मंत्री

By Niteesh Kumar
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प्रह्लाद जोशी छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने संगठन स्तर पर भी लंबे समय तक काम किया, जिससे उन्हें प्रशासन और नेतृत्व का अच्छा अनुभव मिला।

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भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। जोशी को उनके उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने कैबिनेट मंत्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले प्रधान ने देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी।

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प्रह्लाद जोशी को ऐसे समय में शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, जब राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधारों को लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। प्रह्लाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं और भाजपा के अनुभवी नेताओं में उनकी गिनती होती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हुबली स्थित रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने हुबली के श्री कदासिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से कला (BA) में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने संगठन स्तर पर भी लंबे समय तक काम किया, जिससे उन्हें प्रशासन और नेतृत्व का अच्छा अनुभव मिला।

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केंद्रीय मंत्री को कितनी मिलती है सैलरी?

बता दें कि भारत में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का वेतन व भत्ता संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत मिलता है। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को हर महीने 1 लाख रुपये का मूल वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें संसदीय क्षेत्र के लिए 70,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए 60,000 रुपये का कार्यालय भत्ता दिया जाता है। संसद सत्र या संसदीय समिति की बैठकों में भाग लेने पर 2,000 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी मिलता है। इन सभी भत्तों को मिलाकर एक केंद्रीय मंत्री की मासिक आय लगभग 2.30 लाख से 2.50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसके अलावा उन्हें लुटियंस दिल्ली में सरकारी आवास, सरकारी वाहन, ड्राइवर, मुफ्त हवाई और रेल यात्रा व सरकारी चिकित्सा सुविधाओं जैसी कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।

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अतिरिक्त मंत्रालय मिलने पर वेतन क्यों नहीं बढ़ता?

अगर किसी केंद्रीय मंत्री को एक से अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है, तब भी उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। भारतीय संविधान और संसदीय नियमों के अनुसार, कोई भी सांसद या मंत्री केवल एक ही संवैधानिक पद का वेतन प्राप्त कर सकता है। इसलिए चाहे किसी मंत्री के पास एक मंत्रालय हो या कई मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार, उन्हें केवल कैबिनेट मंत्री के पद के अनुसार ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। अतिरिक्त मंत्रालय का प्रभार केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी माना जाता है। इसके लिए अलग से वेतन, भत्ता या किसी प्रकार का बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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