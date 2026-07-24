प्रधान के इस्तीफे पर और चलेगी पंचायत, सरकार और सीजेपी के बीच कल तीसरे राउंड की बैठक
दूसरे राउंड की बैठक के बाद आशुतोष रांका ने शुक्रवार को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा देगी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पंचायत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार और कॉकरोच जनता पाटी के बीच कल तीसरे राउंड की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सरकार बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा करेगी और उसके बाद शनिवार दोपहर सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ फिर बैठक करेगी। नड्डा ने बताया कि CJP ने अपनी ओर से तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा, 'बैठक करीब दो घंटे चली। उन्होंने तीन मुख्य मांगें और परीक्षा सुधार के लिए पांच सुझाव दिए हैं। हमने उन्हें बताया है कि सरकार के भीतर चर्चा के बाद हम कल दोपहर फिर उनसे मिलेंगे और अपना पक्ष बताएंगे।'
यह नई दिल्ली में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ जेपी नड्डा की दूसरी बैठक थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद आशुतोष रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा देगी। रांका ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 मांगों पर सहमति जताई है, जिनमें NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR तथा अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग शामिल है।
बातचीत जारी रखने पर कैसे सहमत हुई सीजेपी
सीजेपी ने साफ किया कि उसकी सबसे प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की सरकार की सहमति के बाद उसने बातचीत के लिए हामी भरी थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर वह अब भी कायम है। यह बैठक ऐसे समय हुई जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा और देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। अब सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा सुधार और छात्रों की मांगों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है।
इस बीच, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, '5 दिन तक संसद में NEET पेपर लीक को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। हमने आज फिर से इसकी अपील की है। आज भी राहुल गांधी स्वयं सदन में थे, हमने उन्हें कहा कि आप तुरंत बहस शुरू करवाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वे लोग असल में बहस में रुचि नहीं रखते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों के सबसे प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़कर अपनी बात साफ कर दी है कि अब चर्चा हो। अब इस विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छात्रों का भविष्य और हम उनके लिए कैसे उचित प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। संसद अगर ठीक से चले तो बहुत चीजों पर चर्चा हो सकती है। जब प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? और जब बोलते हैं तो उन्हें आपत्ति होती है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें