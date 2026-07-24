प्रधान के इस्तीफे पर और चलेगी पंचायत, सरकार और सीजेपी के बीच कल तीसरे राउंड की बैठक

दूसरे राउंड की बैठक के बाद आशुतोष रांका ने शुक्रवार को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा देगी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पंचायत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार और कॉकरोच जनता पाटी के बीच कल तीसरे राउंड की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि सरकार बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा करेगी और उसके बाद शनिवार दोपहर सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ फिर बैठक करेगी। नड्डा ने बताया कि CJP ने अपनी ओर से तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा, 'बैठक करीब दो घंटे चली। उन्होंने तीन मुख्य मांगें और परीक्षा सुधार के लिए पांच सुझाव दिए हैं। हमने उन्हें बताया है कि सरकार के भीतर चर्चा के बाद हम कल दोपहर फिर उनसे मिलेंगे और अपना पक्ष बताएंगे।'

यह नई दिल्ली में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ जेपी नड्डा की दूसरी बैठक थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद आशुतोष रांका ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा देगी। रांका ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 मांगों पर सहमति जताई है, जिनमें NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR तथा अन्य कानूनी मामलों को वापस लेने की मांग शामिल है।

बातचीत जारी रखने पर कैसे सहमत हुई सीजेपी सीजेपी ने साफ किया कि उसकी सबसे प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की सरकार की सहमति के बाद उसने बातचीत के लिए हामी भरी थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर वह अब भी कायम है। यह बैठक ऐसे समय हुई जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा और देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। अब सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा सुधार और छात्रों की मांगों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है।