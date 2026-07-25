थप्पड़ मारे गए, कई रातों तक मैं सो नहीं सकी; इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके की मां भावुक

अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके ने कहा कि सरकार ने बात मानी, यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने बेटे को अभी फोन लगाया मगर कॉल नहीं लगी। मेरी उससे बात नहीं हुई है। मुझे टीवी देखकर बता चला।’

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भावुक हो गईं। छत्रपति संभाजीनगर में एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं कई बार डर जाती थी क्योंकि उसे पीटा गया था। मुझे चिंता होती रहती थी कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने उसे थप्पड़ मारे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सो नहीं पाई। मैं सुबह तीन या चार बजे तक जागती रही। मैं खा भी नहीं पाई। हम दोनों की भूख मर गई और हम सो नहीं पाए। 7 जून से, हमारा घर पर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। वह अभी बहुत छोटा है, फिर भी उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है। मुझे उस पर बहुत गर्व है।'

अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके ने कहा कि सरकार ने बात मानी, यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बेटे को अभी फोन लगाया मगर कॉल नहीं लगी। मेरी उससे बात नहीं हुई है। मुझे टीवी देखकर बता चला। मेरे बच्चे ने बहुत बड़ा काम कर दिया है।' वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दिपके ने कहा कि यह पहला विकेट है। हम यहीं नहीं रुकेंगे। यह तो बस शुरुआत है। मैं सभी छात्रों, सभी स्वयंसेवकों को सलाम करता हूं जो पिछले 36 दिनों से यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। यह गलती मत करो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से मुझे हीरो मत बनाओ। एक आदमी को हीरो बनाने की वजह से देश बर्बाद हो गया है।'

इस्तीफे पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोलीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'आज 25 जुलाई 2026 वह दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। मेरा मानना ​​है कि यह भारत के युवाओं की जीत है। मुझे उनमें से हर एक पर गर्व है। उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और उन्हें लाठियों से पीटा गया। आज यह हमारे युवाओं ने साबित कर दिया है कि वे अपने विश्वास पर अड़े रहे, जो उनके हिसाब से सही था।'