थप्पड़ मारे गए, कई रातों तक मैं सो नहीं सकी; इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके की मां भावुक
अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके ने कहा कि सरकार ने बात मानी, यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने बेटे को अभी फोन लगाया मगर कॉल नहीं लगी। मेरी उससे बात नहीं हुई है। मुझे टीवी देखकर बता चला।’
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भावुक हो गईं। छत्रपति संभाजीनगर में एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं कई बार डर जाती थी क्योंकि उसे पीटा गया था। मुझे चिंता होती रहती थी कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने उसे थप्पड़ मारे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सो नहीं पाई। मैं सुबह तीन या चार बजे तक जागती रही। मैं खा भी नहीं पाई। हम दोनों की भूख मर गई और हम सो नहीं पाए। 7 जून से, हमारा घर पर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। वह अभी बहुत छोटा है, फिर भी उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है। मुझे उस पर बहुत गर्व है।'
अभिजीत दिपके के मां अनीता दिपके ने कहा कि सरकार ने बात मानी, यह देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बेटे को अभी फोन लगाया मगर कॉल नहीं लगी। मेरी उससे बात नहीं हुई है। मुझे टीवी देखकर बता चला। मेरे बच्चे ने बहुत बड़ा काम कर दिया है।' वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दिपके ने कहा कि यह पहला विकेट है। हम यहीं नहीं रुकेंगे। यह तो बस शुरुआत है। मैं सभी छात्रों, सभी स्वयंसेवकों को सलाम करता हूं जो पिछले 36 दिनों से यहां बैठे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे हीरो मत बनाओ क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया। यह गलती मत करो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से मुझे हीरो मत बनाओ। एक आदमी को हीरो बनाने की वजह से देश बर्बाद हो गया है।'
इस्तीफे पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोलीं
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'आज 25 जुलाई 2026 वह दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। मेरा मानना है कि यह भारत के युवाओं की जीत है। मुझे उनमें से हर एक पर गर्व है। उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और उन्हें लाठियों से पीटा गया। आज यह हमारे युवाओं ने साबित कर दिया है कि वे अपने विश्वास पर अड़े रहे, जो उनके हिसाब से सही था।'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, 'जहां-जहां ये खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मनाई है। ये जिद क्यों की गई? ये फैसला पहले ही लिया जा सकता था। सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कैमरे के सामने आप बोलते थे लेकिन जेन-जी की ताकत को देखते हुए आपको भी मोबाइल सीधा करना पड़ा और आधी रात को आपने संदेश दिया। ये नई पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ी जीत है। सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें