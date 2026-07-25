धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर बेसुध होकर नाचे छात्र, कॉकरोचों ने बांटी मिठाइयां

पिछले 36 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले का उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने मिट्ठाइयां बांटी और एक- दूसरे को बधाइयां दीं।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की तरफ से संगठन की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद नीट विवाद को लेकर 36 दिन से जारी अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। CJP ने कहा कि दोनों पक्ष परीक्षा सिस्टम में व्यापक सुधारों पर काम करने के लिए चार हफ्ते बाद फिर मिलेंगे।

CJP प्रवक्ता सौरव घोष ने देशभर में सभी जगहों पर अपना विरोध-प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को "सम्मानजनक" मुआवजा देने और दिल्ली सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने पर भी सहमत हो गई है।

दास ने सरकार के वार्ताकारों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "CJP इस आश्वासन और समझ के साथ आंदोलन वापस लेने की घोषणा करती है कि तय शर्तों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा।"

पिछले 36 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले का उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने मिट्ठाइयां बांटी और एक- दूसरे को बधाइयां दीं।

प्रदर्शनकारी विद्यार्थी फिल्म चक दे इंडिया के गीत कुछ करिए, कुछ करिए नस-नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए....चक दे इंडिया गाने की धुन पर थिरकने लगे। इसके बाद वंदे मातरम गीत बजाया गया।

जश्न के दौरान मंच से बार-बार विद्यार्थियों से शांति बनाये रखने की अपील की गयी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सहित कई अन्य सांसद वहां पर नजर आए।

प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने श्री प्रधान के इस्तीफे को देशभर में आंदोलन कर रहे छात्रों की ऐतिहासिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार ने जिम्मेदारी ली और यह बहुत ही अच्छी बात है।

छात्रों का कहना था, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह जवाबदेही तय करने का पहला पड़ाव है। हमने सरकार को झुकाया है। अब सरकार को पता रहना चाहिए कि वह जब भी गलत करेगी, हम यहां जवाब मांगने के लिए खड़े रहेंगे।"