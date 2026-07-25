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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर बेसुध होकर नाचे छात्र, कॉकरोचों ने बांटी मिठाइयां

By Shubham Sharma
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पिछले 36 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले का उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने मिट्ठाइयां बांटी और एक- दूसरे को बधाइयां दीं।

Jantar Mantar CJP Celebration
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ ऐसे मना जंतर-मंतर पर जश्न

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की तरफ से संगठन की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद नीट विवाद को लेकर 36 दिन से जारी अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। CJP ने कहा कि दोनों पक्ष परीक्षा सिस्टम में व्यापक सुधारों पर काम करने के लिए चार हफ्ते बाद फिर मिलेंगे।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर मनाई गई खुशी

CJP प्रवक्ता सौरव घोष ने देशभर में सभी जगहों पर अपना विरोध-प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधान के इस्तीफे के अलावा सरकार नीट विवाद को लेकर कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को "सम्मानजनक" मुआवजा देने और दिल्ली सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सभी राज्यों में दर्ज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने पर भी सहमत हो गई है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर मनाई गई खुशी

दास ने सरकार के वार्ताकारों केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "CJP इस आश्वासन और समझ के साथ आंदोलन वापस लेने की घोषणा करती है कि तय शर्तों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लागू किया जाएगा।"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर बेसुध होकर नाचे छात्र

पिछले 36 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले का उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने मिट्ठाइयां बांटी और एक- दूसरे को बधाइयां दीं।

जंतर-मंतर पर यमराज बनकर पहुंचा युवक

प्रदर्शनकारी विद्यार्थी फिल्म चक दे इंडिया के गीत कुछ करिए, कुछ करिए नस-नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए....चक दे इंडिया गाने की धुन पर थिरकने लगे। इसके बाद वंदे मातरम गीत बजाया गया।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी में खूब नाचे कॉकरोच

जश्न के दौरान मंच से बार-बार विद्यार्थियों से शांति बनाये रखने की अपील की गयी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित सहित कई अन्य सांसद वहां पर नजर आए।

जंतर-मंतर पर जश्न में पहुंचा स्पाइडर मैन

प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने श्री प्रधान के इस्तीफे को देशभर में आंदोलन कर रहे छात्रों की ऐतिहासिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार ने जिम्मेदारी ली और यह बहुत ही अच्छी बात है।

कपड़े उतार कर नाचे प्रदर्शनकारी युवा

छात्रों का कहना था, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने बहुत खुशी की बात है, लेकिन यह जवाबदेही तय करने का पहला पड़ाव है। हमने सरकार को झुकाया है। अब सरकार को पता रहना चाहिए कि वह जब भी गलत करेगी, हम यहां जवाब मांगने के लिए खड़े रहेंगे।"

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर मनाई गई खुशी

जंतर मंतर पर मौजूद विद्यार्थियों ने कहा, "आज हम इतना खुश हैं कि बयान नहीं कर सकते। हमें अब अहसास हुआ है कि हमारी आवाज मजबूत है और सुनी जा सकती है।" विद्यार्थियों ने कहा कि अब सरकार को समझ में आ जाना चाहिए कि जब-जब कुछ गलत होगा, हम यहीं मिलेंगे, ऐसे ही जंतर मंतर पर सवाल पूछते हुए, पूरे देश में सड़कों पर सवाल पूछते हुए।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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