MPs के साथ ग्रुप फोटो, PM मोदी का वीडियो रीपोस्ट, इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार NEET और परीक्षा संबंधी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर पेपर लीक के मामलों को लेकर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से की जा रही इस मांग पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद सीजेपी का आंदोलन और तेज हो गया, जिसके समर्थन में शुक्रवार को कोलकाता सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इनमें लोगों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। इस बीच, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिनमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई है।

22 जुलाई को संसद की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रहने के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने अपने गृह राज्य ओडिशा के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की। इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि इसमें राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों व सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता पर चर्चा हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा। इसी दिन उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। लगभग आधे घंटे के अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मातृभाषा में शिक्षा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और शिक्षा सुधार जैसे विषयों पर विस्तार से बात की, लेकिन परीक्षा प्रश्नपत्र लीक या सीजेपी आंदोलन का कोई जिक्र नहीं किया।

छात्रों के नाम पर राजनीति का आरोप इससे एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे छात्रों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान टकराव की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार NEET और परीक्षा संबंधी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले भी उन्होंने इंटरव्यू में सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर तीखी टिप्पणी की थी। संसद मार्च वाले दिन उन्होंने पीएम मोदी के संसद परिसर से दिए गए संबोधन और नई शिक्षा नीति से जुड़े संदेशों को भी साझा किया था।