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धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दिया, यहां के शिक्षा मंत्री कब देंगे; आंध्र प्रदेश के सीएम से उठी मांग

By deepak
लाइव हिन्दुस्तान, अमरावती
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नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब आंध्र प्रदेश में भी वहां के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग उठ रही है। यहां पर यह मांग उठाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी।

Dharmendra Pradhan Quits when he will Jagan Mohan Reddy Demands in Andhra Pradesh from Education minister
Dharmendra Pradhan Quits when he will Jagan Mohan Reddy Demands in Andhra Pradesh from Education minister

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब आंध्र प्रदेश में भी वहां के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग उठ रही है। यहां पर यह मांग उठाने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। रेड्डी ने डीएससी-2025 के शिक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर यह मांग उठाई है। इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए। वाईएसआरसीपी कांग्रेस के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री आदिमुलापु सुरेश और वाईएसआरसीपी स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष रविचंद्राने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार ने परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ समझौता किया है। इसके चलते 3.5 लाख डीएससी अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।

एजेंसी के चयन पर भी सवाल

सुरेश ने सवाल उठाया कि आखिर प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा के मैनेजमेंट में एक ही एजेंसी और अधिकारियों को क्यों लगाया गया। उन्होंने कहाकि इस तरह के इंतजाम भर्ती प्रक्रिया का विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों द्वारा सीक्रेट क्वेश्वन पेपर अपलोड हैंडल करने पर भी चिंता जताई। साथ ही आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने शीर्ष रैंक हासिल कर ली। पूर्व शिक्षा मंत्री के मुताबिक, सैकड़ों कागजात, डिजिटल सबूत और वीडियो पहले ही राज्यपाल को सौंपे जा चुके हैं। वहीं, डीएससी भर्ती से संबंधित कई मामले कोर्ट में लंबित हैं।

खेल कोटा भर्ती में भी हेर-फेर

वाईएसआरसीपी ने लगातार जारी सरकारी आदेशों के माध्यम से खेल कोटा भर्ती में हेर-फेर का आरोप लगाया है। इसमें सरकार की मेरिट और रोस्टर लिस्ट प्रकाशित न करने की विफलता पर सवाल उठाया गया है। साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन और अंतिम चयन में पूरी पारदर्शिता की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने नीट विवाद के साथ समानता बताते हुए कहाकि राजनीतिक जिम्मेदारी सभी सरकारों में समान होनी चाहिए।

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उन्होंने कहाकि नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर एनडीए सरकार के तहत राजनीतिक जवाबदेही का एक मानक स्थापित किया है। अब हम पूछते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश डीएससी परीक्षा में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और इस्तीफा देंगे? या मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को बचाएंगे, बजाए इसके कि वह एनडीए द्वारा तय मानकों की जवाबदेही को बनाए रखेंगे।

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चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा

वाईएसआरसीपी ने 28 जुलाई को पूरे राज्य में सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने प्रदर्शन की घोषणा की है। इसमें डीएससी घोटाले की सीबीआई जांच, लोकेश का इस्तीफा, बकाया फीस रिफंड की राशि और बेरोजगारी भत्ता भुगतान की मांग की गई है। इससे पहले, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मेगा डीएससी-2025 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का मजबूती से बचाव किया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) द्वारा उठाए गए अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहाकि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की गई थी।

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