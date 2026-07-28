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धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था दूसरे मंत्रालय का ऑफर? भाजपा ने खारिज की रिपोर्ट

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET विवाद के बीच इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान को नया मंत्रालय मिलने के दावे को BJP ने खारिज किया। संबित पात्रा ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह काल्पनिक, बेबुनियाद और सनसनीखेज बताया।

धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलने के दावों पर BJP का पलटवार, संबित पात्रा ने खोली पोल
धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलने के दावों पर BJP का पलटवार, संबित पात्रा ने खोली पोल

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक नया दावा सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्तीफे से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें दूसरा मंत्रालय देने की पेशकश की थी। अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन दावों को पूरी तरह से 'काल्पनिक और निराधार' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।

अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था?

एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि CJP (कॉकक्रोच जनता पार्टी) के प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्रियों- जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच चल रही बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलकर उन्हें कोई और मंत्रालय सौंपने की पेशकश की थी। साथ ही यह भी तय किया गया था कि आज ही नए शिक्षा मंत्री को कार्यभार सौंप दिया जाएगा।

अखबार का दावा था कि CJP ने सरकार के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

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संबित पात्रा बोले- सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए छापी गई खबर

बीजेपी नेता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में पोर्टफोलियो बदलने की इन खबरों का मजबूती से खंडन किया। पात्रा ने कहा कि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है।

उन्होंने इस खबर को कोरी अफवाह बताते हुए कहा, "यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक है। इस खबर का कोई आधार और प्रामाणिकता नहीं है। इसे केवल सनसनी फैलाने के मकसद से प्रकाशित किया गया है।"

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NEET विवाद और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

नीट पेपर लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर के साथ-साथ पूरे देश में एक महीने से ज्यादा समय तक लगातार प्रदर्शन चले। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद, CJP प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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