धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया था दूसरे मंत्रालय का ऑफर? भाजपा ने खारिज की रिपोर्ट
NEET विवाद के बीच इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान को नया मंत्रालय मिलने के दावे को BJP ने खारिज किया। संबित पात्रा ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह काल्पनिक, बेबुनियाद और सनसनीखेज बताया।
शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान को लेकर एक नया दावा सामने आया है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्तीफे से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें दूसरा मंत्रालय देने की पेशकश की थी। अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन दावों को पूरी तरह से 'काल्पनिक और निराधार' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है।
अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था?
एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि CJP (कॉकक्रोच जनता पार्टी) के प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्रियों- जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच चल रही बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलकर उन्हें कोई और मंत्रालय सौंपने की पेशकश की थी। साथ ही यह भी तय किया गया था कि आज ही नए शिक्षा मंत्री को कार्यभार सौंप दिया जाएगा।
अखबार का दावा था कि CJP ने सरकार के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।
संबित पात्रा बोले- सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए छापी गई खबर
बीजेपी नेता और पुरी से सांसद संबित पात्रा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में पोर्टफोलियो बदलने की इन खबरों का मजबूती से खंडन किया। पात्रा ने कहा कि पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है।
उन्होंने इस खबर को कोरी अफवाह बताते हुए कहा, "यह रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार और काल्पनिक है। इस खबर का कोई आधार और प्रामाणिकता नहीं है। इसे केवल सनसनी फैलाने के मकसद से प्रकाशित किया गया है।"
NEET विवाद और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
नीट पेपर लीक मामले को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर के साथ-साथ पूरे देश में एक महीने से ज्यादा समय तक लगातार प्रदर्शन चले। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद, CJP प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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