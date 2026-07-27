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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत, फिर गरजे सोनम वांगचुक; अस्पताल से मिली छुट्टी

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक ने एक बार फिर हुंकार भरी है। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने कहाकि धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा महज एक शुरुआत है।

Dharmendra Pradhan only a Beginning says Sonam Wangchuk Goes to Rajghat pays tribute to Mahatma Gandhi
Dharmendra Pradhan only a Beginning says Sonam Wangchuk Goes to Rajghat pays tribute to Mahatma Gandhi

सोनम वांगचुक ने एक बार फिर हुंकार भरी है। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने कहाकि धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा महज एक शुरुआत है। वांगचुक ने कहाकि अगर देश में शिक्षा के मुद्दे पर सही ढंग से काम किया गया तो देश की हालत बेहतर हो जाएगी। वांगचुक ने कहाकि अगर यहां से भी हालात में सुधार की तरफ कदम बढ़ाया जाए तो चीजें पूरी तरह से बदल सकती हैं। उन्होंने आगे कहाकि इस बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि बेहद सकारात्मक बदलाव के साथ चीजों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है।

अधिकारियों से की अपील

इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने अधिकारियों से प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों के खिलाफ ऐक्शन न लेने की गुहार लगाई। उन्होंने कहाकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले वांगचुक ने कहाकि जो लोग शांति से विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर कुछ शरारती तत्व गलत इरादे से काम कर रहे हैं, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा। हालांकि, मैं यह बहुत साफ करना चाहता हूं कि शांति से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसे सम्मानित किया जाना चाहिए। बाकी मामले में, कानून अपना काम करेगा।

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महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

सोनम वांगचुक राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहाकि देश को बताना चाहता था कि महात्मा गांधी का बताया गया रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। लोग कहते हैं कि ऐसे शासन के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मुझे लगता है कि यह तरीका शासक से ज्यादा जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है। गौरतलब है कि वांगचुक ने नीट पेपर लीक तथा उसके बाद 22 अभ्यर्थियों की आत्महत्या पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 28 जून से यहां जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की थी। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने वांगचुक को वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया था। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कुछ आश्वासन दिये जाने के बाद उन्होंने 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की थी।

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जनता की सुनें शासक

वांगचुक ने कहाकि कोई भी शासक हों, वे जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी न सुनें। मैंने गांधी जी के प्रयोग को एक बार फिर सफल होते देखा। इससे पहले लद्दाख में हम गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते आए हैं और उसे बहुत प्रासंगिक देखा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रासंगिक होगा, यह मुझे मालूम नहीं था। आज मुझे तसल्ली हुई कि 100 साल बाद भी यह प्रासंगिक है। उन्होंने कहाकि मैं भारत और विश्व की जनता से यही कहूंगा कि वे बापू के दिखाये शांति के रास्ते पर ही चलें। इस रास्ते पर चलते हुए अगर बिना दूसरों को तकलीफ पहुंचाए पीड़ा सहें तो कोई भी पत्थर दिल पिघल सकता है। मैं इस देश की युवा पीढ़ी को, सभी आम नागरिकों को और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर कुछ उपलब्धि हासिल हुई है तो यह हमारी बाज़ुओं की ताकत से नहीं, बल्कि शांति की अपील से हुई है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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