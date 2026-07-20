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CJP के प्रदर्शन के बीच अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; संसद के पास बढ़ा बवाल

By Ankit Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
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संसद भवन के पास प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं।

CJP के प्रदर्शन के बीच अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; संसद के पास बढ़ा बवाल

'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद भवन के पास पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस ने प्रदर्शकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया था कि सरकार उसे बात कर रही है। इसके बाद सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने अनशन भी तोड़ दिया है। बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब भी अनशन पर हैं।

जानकारी के मुताबिक बैरिकेडिंग के बावजूद बहुत सारे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन के पास पहुंच गए तो उनपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे प्रदर्शनकारी रेल भवन परिसर में पहुंच गया। एहतियातन मार्च से पहले ही कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। इसके बाद भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए।

संसद भवन के सामने बैठे छात्र

प्रदर्शनकारी छात्र संसद भवन के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कुछ छात्रों ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया लेकिन कड़ी पुलिस बंदोबस्त के कारण वे बैरिकेड पार नहीं कर सके और फिर सड़क पर अन्य साथियों के धरने पर बैठ गये। पुलिस के समझाने बूझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र वहीं डटे रहे। बाद में पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे और वहां छात्रों से बात की लेकिन प्रदशर्नकारी छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारी युवा पीछे हटने को मजबूर हुए। उसके बाद पूरी सड़क को खाली कराया गया।

ये भी पढ़ें:LIVE: संसद के पास पहुंचे 'कॉकरोच', पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस भी छोड़ी

हिरासत में लिए गए सपा के सांसद

रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कई सांसदों को संसद भवन के अंदर ही हिरासत में लिया गया है। उनमें डिंपल यादव भी शामिल है। सपा ने बयान जारी कर इस कदम को गलत बताया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन परिसर में ही मार्च निकाला था।

गौरतलब है कि सीजेपी ने 20 जून को जंतर-मंतर पर प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 28 जून को इसी मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू की थी। दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या में कई गुना इजाफा देखने को मिला और हजारों की संख्या में लोग आज पूर्व निर्धारित मार्च में शामिल हुए।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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