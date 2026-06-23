डिस्टर्ब करने वालों की बी टीम, धर्मेंद्र प्रधान का कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज; उड़ाया मजाक
धर्मेंद्र प्रधान ने व्यंगात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए इसे ‘डिस्टर्ब करने वाले तत्वों की बी टीम’ बताया। उन्होंने कहाकि जनता के द्वारा अस्वीकार लोग अब भेष बदलकर आए हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर-मंतर पर जारी है। यह प्रदर्शन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उन्होंने व्यंगात्मक अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाते हुए इसे ‘डिस्टर्ब करने वाले तत्वों की बी टीम’ बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात एनडीटीवी के साथ बात करते हुए कही। उन्होंने आगे कहाकि लोकतंत्र में जिन लोगों को स्वीकार नहीं किया गया, वो अब भेष बदलकर आए हैं। यह लोग सिस्टम के पीछे पड़े हैं। यह उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। इन लोगों की पहचान कर ली गई है।
देश की प्रगति पर भरोसा नहीं
वरिष्ठ भाजपा नेता ने यह भी कहाकि कुछ लोगों को देश की प्रगति पर भरोसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान ऐसे समय में आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी, नीट पेपर लीक को लेकर उनसे इस्तीफा मांग रहा है। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जंतर-मंतर पर लगातार तीसरे दिन जारी है। पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों एवं नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर अपना हमला और तेज कर दिया। यह धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर शुरू हुआ था और रातभर जारी रहा। प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर डटे रहे।
क्या कह रहे प्रदर्शनकारी
रविवार को दोबारा परीक्षा देने वाले कुछ नीट अभ्यर्थी भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, दीपके ने उन विद्यार्थियों के साथ बर्ताव को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से सवाल किए जिन्हें कुछ मिनट देर से पहुंचने के कारण दोबारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहाकि अधिकारी विद्यार्थियों को सजा दे रहे हैं और पेपर लीक के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए बिहार के एक छात्र ने कहाकि मानसिक रूप से मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी और परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा के बाद इंसान आराम महसूस करता है, लेकिन उन्होंने पेपर लीक कर दिया और नीट परीक्षा रद्द कर दी।
दीपके ने क्या कहा
दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का जिक्र करते हुए कहाकि आप चार मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन विद्यार्थियों की मौत के बाद शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? दीपके ने कहा कि प्रधान का इस्तीफा बहुत ही मामूली कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है। उन्होंने कहाकि गड़बड़ी के आरोपों के बाद रद्द हुई परीक्षा की दोबारा तैयारी करने के कारण विद्यार्थियों को मानसिक परेशानी हुई है। विद्यार्थियों ने मंत्री से जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की।
पीएम मोदी से भी अपील
दीपके ने लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जंतर-मंतर पर नीट अभ्यर्थियों से मिलने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये विद्यार्थी अपना अनुभव सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करना चाहते हैं। उन्होंने इस आरोप पर सवाल उठाया कि यह विरोध प्रदर्शन युवाओं को भड़काने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की चिंताओं को उठाना उकसावा नहीं माना जा सकता। उन्होंने जवाबदेही के मुद्दों पर नेताओं की आलोचना भी की और कहा कि नेताओं को शिक्षा एवं विद्यार्थियों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।