धर्मेंद्र प्रधान: पेपर लीक के खिलाफ कभी खाए थे डंडे, अब खुद छोड़नी पड़ी शिक्षा मंत्री की कुर्सी!

57 साल के धर्मेंद्र प्रधान पिछले कुछ सालों में भाजपा के सबसे टिकाऊ केंद्रीय नेताओं में से एक बनकर उभरे थे। एक कुशल आयोजक, एक मंत्री और एक ऐसे राजनीतिक प्रबंधक जो पार्टी के शीर्ष निर्णयकर्ताओं के करीबी रहे।

छात्रों के 50 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। NEET पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में खामियों को लेकर 50 दिनों से चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधान ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि उन्होंने "राष्ट्रविरोधी ताकतों" को भ्रम फैलाने और स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है।

57 साल के धर्मेंद्र प्रधान पिछले कुछ सालों में भाजपा के सबसे टिकाऊ केंद्रीय नेताओं में से एक बनकर उभरे थे। एक कुशल आयोजक, एक मंत्री और एक ऐसे राजनीतिक प्रबंधक जो पार्टी के शीर्ष निर्णयकर्ताओं के करीबी रहे। वे उन गिने-चुने ओडिया लोगों में भी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है और पूरे भारत में अपना प्रभाव रखते हैं।

धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर की एक बड़ी ही खास बात है। जैसे आज एक पेपर लीक को लेकर जन अंदोलन के बाद प्रधान को खुद शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, ठीक 28 साल पहले ऐसे ही पेपर लीक के खिलाफ हुए एक आंदोलन से ही धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी।

जब ABVP नेता धर्मेंद्र प्रधान ने किया सचिवालय का घेरा यह बात 1997 की है। ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी और जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे। उस समय राज्य में एक बड़े परीक्षा प्रश्नपत्र लीक का मामला गरमाया हुआ था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव और उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी (मानव विज्ञान) की पढ़ाई कर रहे 28 साल के धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में करीब 1,500 छात्रों ने भुवनेश्वर स्थित राज्य सचिवालय का घेराव किया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता से लाठियां चलाईं। इस लाठीचार्ज में धर्मेंद्र प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके शरीर की हड्डियां भी टूट गईं थीं।

धर्मेंद्र प्रधान के जूनियर साथी और वर्तमान में RMD डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रशांत राउत याद करते हैं, "हम सब काफी डरे हुए थे। उस प्रदर्शन में धर्मेंद्र प्रधान को पुलिस ने बहुत बुरी तरह पीटा था, जिससे उन्हें कई जगह फ्रैक्चर हुए थे। छात्र राजनीति के उस दौर में उन पर जानलेवा हमले भी हुए थे; वह महज अपनी अच्छी किस्मत की वजह से आज जिंदा हैं।"

छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक का सफर 18 साल की उम्र में छात्र राजनीति में कदम रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने संघ (RSS) के छात्र संगठन ABVP में एक सक्रिय आयोजक के रूप में पहचान बनाई। वे 1994 से 1997 के बीच दो बार ABVP के राष्ट्रीय सचिव रहे।

1997 के इस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद वे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। संगठन निर्माण की उनकी क्षमता के चलते ही उन्होंने ओडिशा में भाजपा की जड़ों को मजबूत किया, जिसका नतीजा 2024 में दिखा, जब भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल पुराने बीजू जनता दल (BJD) के शासन को खत्म कर पहली बार अपनी सरकार बनाई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम और कौशल विकास जैसे अहम मंत्रालय संभालने के बाद, 2021 में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया था।

अपने इस्तीफे पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान? प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की मुख्य मांग थी, जो पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर व्यापक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी और केंद्र के बीच बातचीत ठप पड़ी थी।

अपने पोस्ट में प्रधान ने कहा कि उन्होंने छात्रों, शिक्षकों की सेवा और शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने में चार दशकों से ज्यादा का समय समर्पित किया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी जताया। उन्होंने 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं को स्वीकार किया और कहा कि उन्होंने इस स्थिति की जिम्मेदारी लेने से कभी भी परहेज नहीं किया।