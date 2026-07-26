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दो बार इस्तीफा देने की पेशकश कर चुके थे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन कर दिया गया इनकार; फिर क्या बदला?

By Upendra Thapak
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धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से पहले दो बार इसकी पेशकश की थी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया था। सूत्रों के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम सीजेपी के साथ दूसरे दौर की वार्ता के बाद शुरू हुआ, उसके बाद इस्तीफे की पटकथा लिखी जाने लगी।

Dharmendra Pradhan Resign
मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी

भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके इस्तीफे को लेकर लगातार नई-नई जानकारी सामने आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि प्रधान ने छात्र आंदोलन शुरू होने के पहले ही दिन इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। लेकिन उस समय पार्टी नेतृत्व ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वहीं एक और दावा किया जा रहा है कि प्रधान ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन नेतृत्व इस्तीफा देने की जगह सिस्टम की समस्याओं को सुधारने पर ध्यान देने की बात कर रहा था।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र आंदोलन शुरू होने के बाद प्रधान ने पहली बार इस्तीफा देने की पेशकश की थी। लेकिन उनकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। इसके बाद 20 जुलाई को हुई वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में भी प्रधान ने इस्तीफा देने की पेशकश की। लेकिन एक बार फिर से उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। इतना ही नहीं भाजपा और सरकार के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें शिक्षा में सुधार के कामों को आगे जारी रखने के लिए कहा।

इस्तीफा देना, जिम्मेदारी से भागने जैसा- भाजपा सूत्र

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व का मानना था कि मंत्री का इस्तीफा लेना जिम्मेदारी से भागने जैसा है। सूत्रों ने कहा, "यह सबसे आसान तरीका था, जिसके जरिए ठीक किया जा सकता था। लेकिन भाजपा इसमें विश्वास नहीं करती है। भाजपा समस्याओं से भागने की जगह उन्हें सुलझाने में ज्यादा विश्वास रखती है।"

20 जुलाई को भी प्रधान के इस्तीफे के लिए तैयार नहीं थी भाजपा- सूत्र

20 जुलाई को प्रधान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। फिर उसी दिन संसद मार्च के लिए आ रहे छात्रों को ऊपर लाठी चार्ज हुआ। इसमें कई दर्जन छात्र घायल हुए और दिल्ली की सड़कों पर अफरा-तफरी की स्थिति देखने को मिली। इसके बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत चालू हुई। सूत्रों के मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी से दूसरे दौर की बातचीत के बाद संगठन ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तरफ देखना शुरू किया। क्योंकि इसी बातचीत के दौरान सीजेपी की तरफ से 20 जुलाई की तरह ही संसद की तरफ नया मार्च निकालने की बात कही गई।

फिर से संसद मार्च की तैयारी में थी सीजेपी- सूत्र

सूत्रों के मुताबिक, सरकार पहले से ही 20 मार्च को छात्रों के साथ हुई घटना को लेकर चिंतित थी। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने भी अलर्ट दिया था कि देश विरोधी तत्व इस अशांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल निगरानी में इस बात की जानकारी दी गई कि करीब 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जो आंदोलनकर्मियों को लेकर भड़काऊ बातें कर रहे थे। यह छात्रों को तेजी के साथ आंदोलन में शामिल होने का निर्देश दे रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ तीसरे दौर की बातचीत के पहले सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि राष्ट्रीय हित और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए जंतर-मंतर पर तनाव कम करने और विरोध प्रदर्शन को बढ़ने से रोकने के लिए प्रधान ने एक बार फिर से इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर किया और प्रह्लाद जोशी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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