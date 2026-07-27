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इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने जोरशोर से किया स्वागत; पाग पहनाकर ले गए अंदर

By Ankit Ojha
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शनिवार को इस्तीफा देने के बाद सोमवार को जब धर्मेेंद्र प्रधान संसद भवन  पहुंचे तो बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका  जोरशोर से स्वागत किया। उन्हें पाग पहनाकर सदन के अंदर ले जाया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के पेपर लीक के खिलाफ 36 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोमवार को वह पहली बार संसद भवन पहुंचे। संसद भवन के गेट पर ही बीजेपी और एनडीए के अन्य सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने ‘धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद’ के नारे लगे और फिर पाग पहनाकर सदन के अंदर ले गए। विपक्ष एक तरफ प्रधान के इस्तीफे को सरकार की हार के रूप में पेश कर रहा है तो वहीं सरकार इसे अपनी संवेदनशीलता और जनता की आवाज सुनने की मिसाल बता रही है। दोनों ही इसे भुनाने में लग गए हैं।

कांग्रेस की मांग थी कि सदन में पेपर लीक को लेकर चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। शनिवार को उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है और अब वह सरकार को छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर घेर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित हमलों और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

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गांधी ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक खबर का हवाला देते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि छात्रों के खिलाफ ''पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा'' है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एके-47 से गोली चलाए जाने और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबरें आ रही हैं।

पेलेट गन का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, ''कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा?'' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत छात्रों पर घातक हमले और ''बर्बरता'' की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर 'पैलेट' गन चलाई गई और बिहार में एके-47 का इस्तेमाल किया गया।

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गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या दिल्ली, हर जगह इसी तरह का कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ''झूठी'' है और सुधार करना उसके बस की बात नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरीके से छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास करेगी। गांधी ने कहा, ''मोदी जी, देश के छात्रों से माफ़ी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उनपर कार्रवाई कीजिए छात्रों पर नहीं।''

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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