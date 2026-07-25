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मोदी सरकार में पहला ऐसा इस्तीफा, सड़क के आंदोलन से सरक गई धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी

By Shubham Sharma
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धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पत्र जारी कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने इसमें लिखा कि वे छात्रों के भविष्य को किसी विवाद या कानूनी उलझन में नहीं फंसने देना चाहते।

Dharmendra Pradhan Resign
मोदी सरकार में पहला ऐसा इस्तीफा, सड़क के आंदोलन से सरक गई धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी

NEET-UG 2026 परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बाद से ही देशभर के छात्र सड़कों पर थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून से कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य छात्र संगठन डटे हुए थे। एक महीने से भी ज्यादा चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार शनिवार 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी। प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। 2014 से केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार में यह पहला ऐसा मामला है, जब किसी मंत्री ने जन आंदोलन या प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पत्र जारी कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने इसमें लिखा कि वे छात्रों के भविष्य को किसी विवाद या कानूनी उलझन में नहीं फंसने देना चाहते। उन्होंने लिखा कि असामाजिक तत्व छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा न उठाएं, इसलिए वे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रहे हैं।

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मोदी सरकार में पहली बार हुआ ऐसा

मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल (2014 से 2026) में यह बहुत कम देखने को मिला है कि किसी मंत्री ने सार्वजनिक दबाव, आंदोलन या छात्र प्रदर्शन के तुरंत बाद इस्तीफा दिया हो।

इससे पहले #MeToo ऑनलाइन आंदोलन के दौरान विदेश राज्य मंत्री एम. जे. अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए थे। पत्रकारों और जनता के भारी नैतिक दबाव के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि उनके खिलाफ जमीन पर इतना बड़ा कोई आंदोलन भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था।

एम. जे. अकबर के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार का ऐसा दुर्लभ मामला बन गया है, जहां छात्रों और एक जन-आंदोलन की सीधी मांग के आगे सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा कराना ही पड़ा।

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सड़क से संसद तक संग्राम

सड़क पर जारी विरोध प्रदर्शनों की गूंज सीधे संसद के गलियारों तक पहुंची। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने शिक्षा मंत्री और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य से ज्यादा अपने मंत्री के बचाव में लगी हुई है।

संसद सत्र के दौरान कई दिनों तक केवल NEET धांधली और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वेल में नारेबाजी हुई, जिससे कार्यवाही लगातार बाधित होती रही।

शुरुआत में सरकारी सूत्रों और मंत्रालयों की ओर से संकेत दिए गए थे कि इस्तीफा एजेंडे में नहीं है और ध्यान व्यवस्था सुधार पर केंद्रित है। लेकिन जैसे-जैसे जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी और संसद में विपक्ष का दबाव बना, राजनीतिक गणित बदल गया।

इतना ही नहीं 21 जुलाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तमाम कांग्रेस सांसदों के साथ अचानक ही प्रधानमंत्री आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरना देने पहुंच गए थे। इसके बाद से सरकार हरकत में आ गई थी।

जब किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार

इसी तरह जब भारतीय राजनीति और जन-आंदोलनों के इतिहास में सरकार को झुकाने का जिक्र होता है, तो 19 नवंबर 2021 का दिन सबसे ऊपर आता है। गुरु पूरब (प्रकाश पर्व) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह राष्ट्र के नाम संदेश में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐतिहासिक ऐलान किया था।

स्वतंत्र भारत में यह बहुत कम देखा गया है कि एक मजबूत बहुमत वाली केंद्र सरकार ने किसी कानून को लेकर करीब एक साल से चल रहे सार्वजनिक विरोध के आगे पूर्ण रूप से कदम पीछे खींचे हों।

तब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली की सीमाओं- सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डट गए थे। करीब एक साल तक यह आंदोलन चला था, जिसके बाद सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था।

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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