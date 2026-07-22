'कॉकरोचों' के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा, उनके कॉलेज तक को नहीं छोड़ा
NEET विवाद और CJP प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा ने भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
जंतर-मंतर पर चल रहे CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान ने भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल कर दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अब इस विवाद में उनकी बेटी की विदेशी शिक्षा को भी निशाना बनाया जा रहा है।
विदेशी डिग्री और ट्रोलिंग का निशाना बनीं नैमिषा
नैमिषा प्रधान ने साल 2023 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री हासिल की है। वह फिलहाल यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में एक सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर रही हैं।
इंस्टाग्राम यूजर्स के निशाने पर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। यूजर्स ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के कई सोशल मीडिया पोस्ट्स के कमेंट सेक्शन में जाकर "धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो" के नारे लिखे और नैमिषा को सस्पेंड करने की मांग की। ट्रोलर्स ने नैमिषा को टैग करते हुए लिखा, "आप विदेश में इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है।"
हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने परिवार को विवाद में घसीटने का विरोध भी किया है। उनका मानना है कि जवाबदेही सत्ता में बैठे लोगों की तय होनी चाहिए, न कि उनके बच्चों की।
CJP का प्रदर्शन और ताजा हालात
अभिजीत दिपके के नेतृत्व में 6 जून 2026 से शुरू हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन ने हाल के दिनों में उग्र रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी 2026 NEET पेपर लीक और CBSE मार्किंग की अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीते दिनों संसद की ओर मार्च कर रहे CJP के छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।
इस आंदोलन को तब और बल मिला जब पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।
धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर पलटवार
इन विरोध प्रदर्शनों पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान पैदा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार सदन में NEET विवाद और युवाओं की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय 'राजनीतिक तमाशा' चुना है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा, "हम छात्रों को केवल आक्रोश से कहीं ज्यादा के ऋणी हैं। हम उन्हें जवाब, सुधार और जवाबदेही देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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