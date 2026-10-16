कॉकरोच प्रदर्शन के चलते गई थी कुर्सी, अब 'रिजीम चेंज' बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने तोड़ी चुप्पी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते मंत्री पद गंवाने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने रिजीम चेंज वाले बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश हित और व्यवस्था बदलने का दावा करके जो प्रदर्शन शुरू हुए थे। उनकी असली चरित्र सामने आ गया है।

Dharmendra Pradhan: कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे पहले निशाना बनने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा हमला बोला है। प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए 'रिजीम चेंज' वाले बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों का असली चरित्र सामने आ गई है। देश हित और छात्रों के हितों के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। अब वह अपने असली रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विदेशी ताकतों की दम पर भारत की सत्ता बदलने का सपना देखने वाले यह देश विरोधी लोग एक बात समझ लें कि इस देश में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होता है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "देशहित और व्यवस्था ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। खुले तौर पर रिजीम चेंज और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है। मगर, विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता का सपना देखने वाले ये देश विरोधी लोग समझ लें कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है। इसलिए, भारत की जनता इस अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी।"

बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसके चलते धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि, उस दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि छात्र आंदोलन के मुखौटे के साथ देश में हिंसा फैलाने की साजिश हो सकती है। देश को इस तरीके की परेशानी से बचाने के लिए वह इस्तीफा दे रहे हैं।

यह प्रदर्शन कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी सोच को दिखाता है- धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी के ऊपर भी धर्मेंद्र प्रधान ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "हार का शतक लगा चुके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार-बार जनता के जनादेश को अपमानित करते हैं। चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम न मिलने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आए दिन जनता को परेशान करना इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। यह उसी लोकतंत्र विरोधी कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचल दिया गया था।"

राहुल गांधी को कई बार नकार चुकी है देश की जनता- धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के खिलाफ अपने हमले को और भी ज्यादा तेज करते हुए कहा कि राहुल गांधी का लोकतंत्र के प्रति यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा, "हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले संविधान विरोधी राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है। फिर भी सत्ता की लालसा में अपनी जिद में जनादेश का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के प्रति आपका यह नफरती रवैया बेहद शर्मनाक है!"