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इस्तीफे के बाद हमलावर हुए धर्मेंद्र प्रधान, राहुल गांधी से बोले- घड़ियाली आंसू मत बहाओ

By Jagriti Kumari
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झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन उग्र होने के बाद अब भाजपा सांसदों ने कांग्रेस को घेरा है। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी बड़े आरोप लगाए हैं।

Dharmendra Pradhan attacks Rahul Gandhi
इस्तीफे के बाद हमलावर हुए धर्मेंद्र प्रधान

झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच अब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस पर हमलवार हो गए हैं। कॉकरोच प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने वाले प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ‘सेलेक्टिव राजनीति’ करने का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है इसके बावजूद राहुल गांधी संसद में जवाब सुनने से भाग रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष का मकसद केवल भ्रम फैलाना और घड़ियाली आंसू बहाना है। अंजाम अपने पोस्ट में लिखा, “छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है। राहुल गांधी के पास तथ्य नहीं है, आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को न संसद में आना है और न जवाब सुनना है। इन्हें तो बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है।”

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जवाब सुनने की हिम्मत नहीं- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कांग्रेस के पास सदन में जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं है। उन्होंने लिखा, “माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी पर बेवजह बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। सरकार हर मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है, मगर कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को बाधित कर देश और युवाओं के हितों को कुचलने का काम कर रही है। क्योंकि इनकी मंशा देशहित नहीं, स्वयं के हितों को पहले प्राथमिकता देने की है। जब सदन में चर्चा होती है तो ये लोग बाहर हंगामा करते हैं, क्योंकि सदन में जवाब सुनने की इतनी क्षमता नहीं है।”

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‘लोकतंत्र भी सेलेक्टिव’

पूर्व शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति करती है। उन्होंने लिखा, “कांग्रेस का लोकतंत्र भी सेलेक्टिव है, जहां अपनी सरकार हो, वहां युवाओं पर हिंसा और जहां राजनीति चमकानी हो, वहां झूठ और हंगामा। झारखंड में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, उसे पूरे देश ने देखा है। लेकिन, सवाल ये है कि हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देश का युवा कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुका है। लोकतंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं, ये राहुल गांधी और आपातकाल वाली सोच से चलने वाली कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।”

संसद में NDA सांसदों का प्रदर्शन

इस बीच सत्तारूढ़ NDA के सांसद मंगलवार को विपक्षी मोड में नजर आए। NDA के कई सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को संसद के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया है। सांसद, संसद परिसर स्थित पुस्तकालय से सदन के मुख्य प्रवेश द्वार मकर द्वार की ओर बढ़ते हुए 'राहुल गांधी जवाब दो' और 'राहुल गांधी भागो मत' जैसे नारे लगा रहे थे।

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इससे पहले सरकार ने सोमवार को बताया था कि वह देश के अलग अलग हिस्सों में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत जवाब देने के लिए भी राजी हैं। हालांकि राहुल ने कहा है कि देश संसद में 'सामान्य विषयों' पर शाह की राय जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि देश यह जानना चाहता है कि क्या उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने के आदेश दिए थे। बता दें कि कांग्रेस झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार का हिस्सा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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