150 करोड़ का बंगला, लक्जरी कारों का धांसू कलेक्शन, कितने अमीर हैं धनुष? राजनीति में एंट्री की चर्चा

हाल ही में धनुष ने अपना 43वां जन्मदिन मनाया है। इस दौरान एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर खूब अटकलें लग रही हैं। थलपति विजय से तुलना भी हो रही है।

तमिल सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा यानी धनुष अब जल्द ही एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की तरह धनुष भी जल्द ही फिल्मों से राजनीति का रुख कर सकते हैं। खुद धनुष के कुछ बयानों ने इन अटकलों को हवा दे दी है। लेकिन इन सब से इतर आज बात धनुष की लाइफस्टाइल की। बेहतरीन अभिनय के लिए कई अवॉर्ड जीतने वाले धनुष 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक है।

बेहद कम लोग जानते हैं कि 28 जुलाई 1983 को जन्मे धनुष कभी एक शेफ बनना चाहते थे। हालांकि किस्मत में कुछ और लिखा था। धनुष के भाई सेल्वाराघवन और पिता कस्तूरी राजा की फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से धनुष भी फिल्मों की ओर खिंचे चले आए। उन्होंने 2002 में फिल्म 'थुल्लुवधो इलामई' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में लीड रोल किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।

हॉलीवुड तक जलवा धनुष की लोकप्रियता सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही। 2011 में उनके गाने 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' ने इतिहास रच दिया था। यह 100 मिलियन व्यूज मिलने वाली भारत की पहली यूट्यूब वीडियो थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में रांझणा से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू किया। धनुष ने हॉलीवुड में भी काम किया है। वे हॉलीवुड फिल्म 'द ग्रे मैन' में रयान गोसलिंग और क्रिस इवांस जैसे बड़े ग्लोबल स्टार्स के साथ भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुके हैं।

कितने अमीर हैं धनुष? धनुष ने लगभग 230 करोड़ रुपये का विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है। साउथ के सबसे महंगे और टॉप स्टार्स में गिने जाने वाले धनुष ने थलपति विजय की तरह सिर्फ एक्टिंग से नहीं, बल्कि बिजनेस, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भी अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाया है। GQ इंडिया 2024 के मुताबिक, धनुष हाल के दिनों में एक फिल्म के लिए 20 करोड़ से 35 करोड़ रुपये तक की फीस चार्ज करते हैं।

इसके अलावा 2010 में धनुष ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। इसके बैनर तले उन्होंने काला, मारी, वडा चेन्नई और इडली कड़ाई जैसी 20 से ज्यादा हिट फिल्में प्रोड्यूस की हैं। फिल्मों के अलावा धनुष कॉरपोरेट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में भी सक्रिय हैं। इसके अलावा वे टाटा स्काई, 7UP, सेंटर फ्रेश और OLX जैसे बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

150 करोड़ का बंगला धनुष का घर चेन्नई में हैं और उनका पोएस गार्डन स्थित घर शहर के सबसे महंगे सेलिब्रिटी घरों में से एक है। चार मंजिला यह बंगला 19,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वहीं इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आलीशान घर की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये है। इसके अलावा चेन्नई के अलवरपेट में उनका लगभग 18 करोड़ रुपये का एक और घर है।

साउथ सिनेमा के बड़े स्टार्स की तरह धनुष के पास भी एक से बढ़कर एक लक्जरी और विंटेज गाड़ियों का क्लेक्शन है। इन गाड़ियों में रोल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, रेंज रोवर स्पोर्ट्स HSE, जगुआर XE और फोर्ड मस्टैंग जैसी कारें शामिल हैं।

राजनीति में लेंगे एंट्री? इस बीच धनुष के भी राजनीति में एंट्री लेने की चर्चाएं तेज हैं। जन्मदिन के मौके पर फैंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में धनुष ने इन अटकलों को हवा दे दी है। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे धनुष ने फैंस से कहा कि इस तरह की भीड़ सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने के लिए नहीं जुटनी चाहिए, बल्कि इस एकता का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए भी किया जाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान फैंस को संबोधित करते हुए धनुष ने कहा कि अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए।