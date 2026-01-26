कथित क्रांति से भर गया ढाका यूनि. के छात्रों का मन? जमात के छात्र नेता को जमकर सुनाया

संक्षेप: ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमात के छात्र नेता सादिक कायेम को जमकर सुनाया। कैंपस में हुई तीखी बहस के दौरान छात्रों ने कायेम से सीधे सवाल किया कि क्या उन्हें उपाध्यक्ष इसलिए चुना गया था ताकि वह गुप्त रूप से जमात के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाएं।

बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले कथित छात्र आंदोलन को लेकर अब ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों में ठगे जाने का भाव आ रहा है। इस हफ्ते यूनिवर्सिटी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। छात्रों ने जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन छात्र शिबिर को अध्यक्ष और 2024 आंदोलन का केंद्र रहे सादिक कायेम पर जमकर निशाना साधा। यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं ने उनके ऊपर गुमहार करके इस्लामवादी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया।

शेख हसीना के खिलाफ 2024 में हुए इस आंदोलन में सादिक कायेम एक छात्र नेता और समन्वयक बनकर उभरे। हालांकि, अब पिछले 1.5 साल में यूनुस सरकार और जमात की राजनीति को देखकर छात्रों ने उन पर सार्वजनिक रूप से जमकर निशाना साधा। कैंपस में हुई तीखी बहस के दौरान छात्रों ने कायेम से सीधे सवाल किया कि क्या उन्हें उपाध्यक्ष इसलिए चुना गया था ताकि वह गुप्त रूप से जमात के राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाएं।

इस दौरान छात्राओं ने जमकर सवाल उठाए और जमात नेताओं पर विश्वविद्यालय में महिलाओं और छात्राओं का बार-बार अपमान अनादर और मौखिक दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। एक छात्रा ने कहा कि उन्हें धोखा महसूस हुआ, क्योंकि कायेम को सभी छात्रों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, न कि एक ऐसी पार्टी की सेवा के लिए जिसका विवादास्पद वैचारिक और हिंसक अतीत रहा है। छात्रों का कहना है कि वह अपने पद का उपयोग कर जमात के व्यापक राजनीतिक विस्तार को परोक्ष रूप से मजबूत कर रहे थे, ऐसे समय में जब इस्लामवादी झुकाव वाले समूह छात्र चुनावों में बढ़त बना रहे हैं।

एक छात्रा ने कहा, "हमने आपको अपना प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष चुना था, लेकिन क्या आप अब चुपचाप जमात के एजेंडे पर काम कर रहे हैं? क्या हमने आपको इसलिए वोट दिया था ताकि आप जमात के अभियान का समर्थन करें? जमात के नेताओं ने इस विश्वविद्यालय की महिलाओं और छात्राओं का बार-बार अपमान, अनादर और दुर्व्यवहार किया है।”