नौकरी तक गंवा सकते हैं कर्नाटक DGP रामचंद्र राव, सेक्स स्कैंडल में फंसे; अश्लील वीडियो हुए थे वायरल

संक्षेप:

Jan 20, 2026 01:50 pm ISTNisarg Dixit भाषा
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि डीजीपी के. रामचंद्र राव को निलंबित कर दिया है और जांच के बाद उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। डीजीपी रैंक के अधिकारी अश्लील वायरल वीडियो कांड में फंसे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें एक शख्स को महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तरीके से देखा गया था। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहे शख्स राव हैं।

परमेश्वर ने कहा कि इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है।' सोमवार को समाचार चैनलों पर एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें राव को महिलाओं के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया। राव ने वीडियो को नकारते हुए इसे 'फर्जी' बताया है।

सरकार ने सेवा नियमों के उल्लंघन और एक सरकारी सेवक के आचरण के अनुरूप न होने का हवाला देते हुए विस्तृत जांच लंबित रहने तक राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बेंगलुरु में संवाददाताओं से गृह मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन एक तात्कालिक कदम था। उन्होंने कहा, 'हमने उन्हें निलंबित कर दिया है। जांच होगी, जांच के बाद अन्य पहलुओं का भी पता चलेगा और उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।'

इस सवाल पर कि निलंबित अधिकारी उनसे मुलाकात करना चाहते थे, परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी भी तरह की बातचीत से परहेज किया। उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति में सतर्क रहना जरूरी होता है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिला।' भाजपा की ओर से अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग पर मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार भविष्य में और सख्त कार्रवाई से इनकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, 'आगे की कार्रवाई अलग हो सकती है। उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है।'

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी की वरिष्ठता के बावजूद सरकार ने कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। परमेश्वर ने कहा, 'तत्काल कार्रवाई जरूरी थी, इसलिए यह नहीं देखा गया कि वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।'

शिकायतकर्ता के बारे में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा, 'मुझे शिकायतकर्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रारंभिक रूप से जो सामने आया है, उसके अलावा मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता।' उन्होंने कहा कि इस घटना से विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ऐसी घटनाएं न केवल पुलिस विभाग बल्कि अन्य विभागों के लिए भी शर्म की बात हैं।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
