DGP ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता के लिए किया काम, ED ने SC में लगाए कई गंभीर आरोप
ईडी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा, तो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के सदस्यों ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से वकीलों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहा टकराव अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर एक बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। आई-पैक (I-PAC) मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने ताजा हलफनामे में ED ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर जांच में अवैध हस्तक्षेप और सबूतों की चोरी में मदद करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। एजेंसी ने अदालत से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) को सौंपने और मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की पुरजोर मांग की है।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) और एक प्रमुख शहर के पुलिस आयुक्त जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी हितों के लिए काम किया। हलफनामे के अनुसार, इन अधिकारियों ने न केवल ईडी की छापेमारी के दौरान बाधा उत्पन्न की, बल्कि मुख्यमंत्री के इशारे पर वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जबरन हटाने में भी मदद की।
यह मामला राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आई-पैक (I-PAC) के परिसर और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़ा है। ED का कहना है कि एक वैधानिक जांच के दौरान पुलिस का इस तरह का हस्तक्षेप अत्यंत असामान्य और कानून के शासन का उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले यह दावा किया था कि उन्होंने जांच अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक उपकरण ले जाने का अनुरोध किया था। ED ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए अदालत से कहा कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दावे के विपरीत, उन्हें कोई भी डिजिटल डिवाइस या दस्तावेज ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस ने राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की मदद की ताकि वे उस परिसर में जबरन घुस सकें जहां आधिकारिक तलाशी चल रही थी। ईडी ने इसे आपराधिक सामग्री की चोरी करार दिया है।
ईडी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा, तो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के सदस्यों ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से वकीलों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई। एजेंसी के अनुसार, वहां जानबूझकर हंगामा किया गया ताकि न्यायिक कार्यवाही के लिए माहौल अनुकूल न रहे। ईडी ने इसे अपने निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का हनन बताया है।
जांच एजेंसी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें कानून की रक्षा करनी थी, उन्होंने ही कानून अपने हाथ में ले लिया। राज्य सरकार की इस दलील को भी ED ने पूरी तरह गलत बताया कि इसमें किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। एजेंसी का कहना है कि यह मामला सरकारी मशीनरी के घोर दुरुपयोग और मुख्यमंत्री व राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों से संबंधित है।
ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को FIR दर्ज होने से पहले या जांच के शुरुआती चरण में सुनवाई का अधिकार नहीं होता, इसलिए राज्य के अधिकारियों का हस्तक्षेप पूरी तरह अवैध है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें