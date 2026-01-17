इंडिगो पर 22 करोड़ का जुर्माना, CEO को भी चेतावनी; फ्लाइट कैंसलेशन मामले में DGCA का ऐक्शन

संक्षेप: तीन से पांच दिसंबर के बीच बड़े पैमाने पर कैंसल हुईं इंडिगो की फ्लाइट्स के मामले में डीजीसीए ने बड़ा ऐक्शन लिया है। रेग्युलेटर ने एयरलाइंस कंपनी पर 22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने दिसंबर में बड़े पैमाने पर कैंसल हुईं फ्लाइट्स के मामले में इंडिगो एयरलाइन पर 22.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स को भी चेतावनी दी गई है। इंडिगो के एक वरिष्ठ अधिकारी को हटाने का भी आदेश दिया गया है। यह जानकारी शनिवार को रेगुलेटर ने एक बयान जारी करके दी। डीजीसीए ने यह ऐक्शन 3-5 दिसंबर के बीच बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने के एक महीने से ज्यादा समय बाद लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले महीने की शुरुआत में इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद्द हुई थीं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई थी। बयान के अनुसार, ''डीजीसीए ने इंडिगो को ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट को मौजूदा ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से मुक्त करने का निर्देश दिया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को फ्लाइट ऑपरेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट पर अपर्याप्त ओवरऑल निगरानी के लिए चेतावनी दी है।''

मामले की जांच भी हुई थी और कमेटी के अनुसार, इस रुकावट के मुख्य कारण ऑपरेशंस का ओवर-ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी तैयारियों में कमी, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट में कमियां, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में खामियां और एयरलाइन की तरफ से ऑपरेशनल कंट्रोल में कमी थी। डीजीसीए के 22.2 करोड़ के जुर्माने में 68 दिनों तक नियमों का पालन न करने पर 30 लाख का रोजाना का जुर्माना शामिल है। कुल जुर्माने में 1.8 करोड़ के एक बार के सिस्टमैटिक जुर्माना भी शामिल हैं।

प्रभावित सभी यात्रियों के पैसे वापस कर दिए इससे पहले, डीजीसीए ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू विमानन कंपनी, इंडिगो ने तीन से पांच दिसंबर के बीच उड़ान रद्द होने से प्रभावित सभी यात्रियों के पैसे वापस कर दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, ‘‘डीजीसीए तीन से पांच दिसंबर के बीच परिचालन रुकावटों से प्रभावित यात्रियों को वापस की जाने वाली राशि और मुआवजे के संबंध में घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।’’ नियामक ने एक बयान में कहा, ‘‘इंडिगो ने बताया कि तीन दिसंबर से पांच दिसंबर के दौरान इंडिगो उड़ानों के रद्द होने के प्रभावित यात्रियों को पैसे वापस का काम पूरा हो गया...।’’