DGCA begins probes IndiGo flight cancellations asks airline to submit reasons and resolution plan
30 दिन में 1232 उड़ानें रद्द, OTP 16 फीसदी गिरा; DGCA ने मांगा जवाब; संकट में है इंडिगो एयरलाइंस?

इंडिगो ने बुधवार शाम अपने बयान में कहा कि पिछले दो दिनों से विभिन्न कारणों से उसके परिचालन में व्यवधान आ रहा है। इसी वजह से नियंत्रित शेड्यूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो अगले 48 घंटों तक यानी शुक्रवार शाम तक जारी रहेंगे।

Thu, 4 Dec 2025 12:57 AMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की नवंबर महीने में 1232 उड़ानें रद्द होने और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स देरी से चलने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कंपनी को 'नियंत्रित शेड्यूल परिवर्तन' (Controlled Schedule Changes) की विशेष अनुमति दे दी है। साथ ही DGCA ने बुधवार को घोषणा की कि वह इंडिगो की उड़ानों में बड़े पैमाने पर हो रही देरी और रद्दीकरण की विस्तृत जांच कर रहा है। इतना ही नहीं, नियामक ने एयरलाइन से मौजूदा स्थिति के कारणों, सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों और आने वाले दिनों में परिचालन को सामान्य करने की विस्तृत योजना प्रस्तुत करने को कहा है।

DGCA के बयान के अनुसार, वह इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और इंडिगो के साथ मिलकर ऐसे उपाय तलाश रहा है जिनसे उड़ान रद्दीकरण व देरी को न्यूनतम किया जा सके तथा यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। एयरलाइन को जल्द ही DGCA मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वर्तमान अव्यवस्था के कारणों और उसके निवारण के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी देनी होगी।

इंडिगो ने बुधवार शाम अपने बयान में कहा कि पिछले दो दिनों से विभिन्न कारणों से उसके परिचालन में व्यवधान आ रहा है। इसी वजह से 'नियंत्रित शेड्यूल परिवर्तन' किए जा रहे हैं, जो अगले 48 घंटों तक यानी शुक्रवार शाम तक जारी रहेंगे। इस दौरान यात्रियों को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन इससे एयरलाइन को अपना परिचालन जल्द सामान्य और समयबद्ध करने में मदद मिलेगी। प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं या पूर्ण रिफंड का विकल्प दिया जा रहा है।

इस बीच DGCA ने भी बयान जारी कर बताया कि उसने इंडिगो को नए क्रू ड्यूटी और रेस्ट नियमों (Revised FDTL Norms) का पूरी तरह पालन करते हुए क्रू रोस्टरिंग को मजबूत करने, ATC व एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ स्लॉट मैनेजमेंट में बेहतर समन्वय करने, दो उड़ानों के बीच ग्राउंड टाइम बढ़ाने और व्यवधान प्रबंधन में सुधार करने की अनुमति दे दी है।

नियामक ने बताया कि नवंबर में इंडिगो की 1232 उड़ानें रद्द रही थीं। इसमें 755 उड़ानें चालक दल के सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण, 92 एटीसी सिस्टम में खराबी और 258 हवाई अड्डे पर स्लॉट की कमी के कारण रद्द करनी पड़ी थी। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (OTP) के मामले में भी उसका प्रदर्शन अक्टूबर के 84.1 प्रतिशत से घटकर नवंबर में 67.70 प्रतिशत रह गया। यानी इसमें 16 फीसदी तक गिरावट आई है।

बुधवार शाम तक देशभर में इंडिगो की 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। कई उड़ानों में देरी हुई है। दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के अनुसार, इंडिगो की गुरुवार को भी कम से कम 18 उड़ानें रद्द रहेंगी।

