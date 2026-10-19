जूडो चैंपियन फिर भी; हमले के बाद भी दिखाया संयम, DG ने की महिला CRPF अधिकारी की तारीफ

कनॉट प्लेस पर प्रोटेस्ट के दौरान CRPF महिला कर्मी द्वारा दिखाए गए संयम की डीजी ने तारीफ की है। उन्होंने बताया कि महिला अधिकारी जूडो में चैंपियन है और लगातार कठिन जूडो का अभ्यास भी करती हैं। इसके बाद भी हमला होने पर उन्होंने संयम दिखाया यह तारीफ के काबिल है।

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके द्वारा कनॉट प्लेस पर बुलाए गए प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तैनात थीं। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी ने महिला CRPF अधिकारी के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद भी अधिकारी ने संयम दिखाते हुए उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया। अब सीआरपीएफ डीजी जी. पी. सिंह ने महिला अधिकारी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वह जूडो चैंपियन थीं। इसके बाद भी हमला होने पर उन्होंने अपना संयम नहीं खोया।

सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने महिला अधिकारी की तारीफ करते हुए कहा कि फिलहाल इस मामले में क्षेत्रीय पुलिस घटना के नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "हाल ही में दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात CRPF की एक महिला कर्मी पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के संदर्भ में फोर्स के नेतृत्व ने सीआरपीएफ कर्मी की इस बात के लिए सराहना की है कि उन्होंने बेहद संयम, धैर्य और सहनशीलता के साथ घटनाओं का सामना किया। वह खुद भी एक बेहतरीन जूडो का अभ्यास करती हैं और सीआरपीएफ की जूडो टीम का हिस्सा हैं।"

बता दें, यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कॉकरोच जनता पार्टी के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के दौरान शुरू हुआ था। अभिजीत दीपके को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। लेकिन बाकी कुछ कॉकरोच कनॉट प्लेस पहुंच गए थे। इन्हीं को दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने हिरासत में लेकर कनॉट प्लेस और बाकी इलाकों से हटाया था।